Tomasito le pidió el divorcio a Guido Süller: «Yo me acostumbré a que me rebajara»

Compartir

Linkedin Print

Tomasito sorprendió al confirmar que le pidió a Guido Süller el divorcio. En diálogo con Teleshow develó con detalles la discusión que lo llevó a tomar la determinación de distanciarse y a volver de improviso a Córdoba.

“Todo fue el jueves 5 de diciembre, estaba todo bien, yo estaba en lo de Guido desde hacía una semana”, dijo Tomas, y continuó sobre aquella mañana: “Me levanté tipo 8:30 para lavar ropa y él se levantó como a las 11 y tuvo una llamada del hermano, siempre es una persona antes y otra después de hablar con los hermanos. Discutieron, cortan y me pregunta por qué lavé ropa sin decirle. Eso me llamó la atención, porque estamos hace once años”.

Ese día tenían que ir de Escobar a Capital a hacer unos trámites. Antes de subir al auto Tomás fue a buscar el cargador del teléfono: “Ahí me empezó a decir que por qué usaba sus cosas. Fue una pavada, se la agarró conmigo… me dijo que era inútil, que no sabía hacer nada, solo comer y dormir, me rebajó”.

Tras la discusión ambos subieron al auto y se pusieron a hablar sobre un proyecto de negocio y de convivencia que tenían de cara al 2020. En ese momento, según recordó el joven cordobés, Guido dijo que solo trabajarían, pero que no vivirían juntos. “Me dolió lo que me dijo, porque fue tratarme como un perro, yo me sentí mal, dije que me quería volver entonces él pegó un volantazo, hice en dos minutos mi valija”.

En el camino a Aeroparque para que Tomás regresara a Córdoba no hablaron y al bajar del auto, intentó ponerle fin a la relación: “Le dije que me quería separar, que no estaba para estar con una persona que hoy me trata bien y otro día mal, que si tiene problemas con su familia que se la agarre con ellos, no con quien dice que ama. Le dije que ojalá encontrara a alguien, que yo con poco soy feliz y que prefería eso antes que ser infeliz como ahora, le di un beso en la mejilla y me fui”.

Su regreso a su casa no le resultó fácil: “Sentí que se me caía un edificio encima”. Además agregó que le molestó que el domingo, en un móvil para televisión, Guido no reconociera que se había portado mal con él: “Siempre estuve cuando él se enfermó, estando en Córdoba dejé mi laburo para acompañarlo, me molesta que digan que no estoy cuando siempre estoy y que digan que soy mantenido”.

Tomás aseguró que hasta el día anterior estaba todo bien entre ellos y que su relación era de pareja. “Éramos compañeros, pero ya ni eso”, dijo con un tinte de nostalgia, y siguió: “Si no me valora y me trata para el orto, ¿soy una bolsa de basura? Me parece injusto, me harté, yo estaba acostumbrado a eso. Él es inestable, más cuando habla con la familia”.

Desde aquel jueves, nunca más volvieron a hablar ni a mensajearse: “Yo espero que me pida disculpas, cada tanto le patina. Estuve pensando estas dos semanas, me saqué el anillo y ahora voy a ser egoísta, volví al trabajo y nunca más lo voy a dejar por nadie y primero yo, segundo yo y tercero yo. Me voy a ocupar de crecer yo, porque no progresé estando con él”.

“Yo me siento frustrado porque aposté. Pero soy joven y espero conocer a alguien que me trate bien. Él ahora sí se va a quedar solo, al menos que empiece un tratamiento psiquiátrico y que esté bien encaminado”, agregó sobre el futuro de ambos.

La abogada de Guido será quien se encargue de hacer los trámites de divorcio. Por lo pronto, en los próximos días tendrán que verse nuevamente ya que el lunes debutan con su obra teatral en Villa Carlos Paz: “Yo no me voy a bajar del proyecto, será ‘hola y chau’. Tengo tanto dolor… quiero que mi vida continúe, no puedo estar con alguien inestable porque no me da seguridad”.