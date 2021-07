Tommy Dorfman, de 13 Reasons Why, anunció que es una mujer trans: “Esta es una evolución y estoy orgullosa de lo que fui”

Compartir

Linkedin Print

Tommy Dorfman se volvió popular en los últimos años al interpretar a Ryan Shaver, uno de los protagonistas de la serie 13 Reasons Why que emite Netflix. Pero esta semana fue noticia al anunciar que es una mujer trans y que, desde ahora, se identifica con el pronombre femenino y mantendrá su nombre.

“Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy. Y estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos antes que yo”, escribió Dorfman en su cuenta de Instagram para acompañar una serie de tres fotos con las que se planta firme en su transición. Y enfatizó: “Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo”.

Asimismo, brindó una entrevista con la revista Time en la que Dorfman dio más explicaciones sobre esta cuestión. “Desde hace un año, me identifico y vivo en privado como una mujer, una mujer trans”. En la conversación, además, aclaró: “Es gracioso pensar en una ‘salida del closet’ porque no fui a ningún lado. Considero el día de hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica. Salir del closet siempre se ve como una gran revelación, pero yo nunca estuve adentro”. Además, y respecto a su vida de pareja, contó que tuvo “una relación de nueve años en la que me consideraba más masculina, como un hombre gay”.

Por otra parte, puntualizó que se seguirá llamando como se llama, manteniendo su nombre pero optando por los pronombres femeninos: “Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mi pronombre es ‘ella’. Mi nombre es ‘Tommy’”, explicó Dorfman.

En los últimos meses, la actriz fue documentando y compartiendo con sus seguidores en las redes sociales cómo se fue dando su transición, punto de quiebre en su vida al cual calificó como un hito “hermoso”. Y para recordar quién fue y quién es, dijo: “Guardé en Instagram una cápsula del tiempo de diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido. Sin embargo, aprendí como una persona que mira al público que mi negativa a aclarar puede despojarme de la libertad para controlar mi propia narrativa. Con esta transición médica, hubo un discurso sobre mi cuerpo y comenzó a sentirse abrumador”.

Respecto a su decisión de seguir llamándose Tommy, la actriz explicó que lo mantendrá porque se trata de un sentido homenaje a su tío: se trata de un hermano de su madre quien estaba muy enfermo en el momento en que Dorfman nació y que falleció poco tiempo después de que ella naciera. “Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras agonizaba”, dijo.

En ese sentido, la actriz aseguró que “amo mi nombre” y que nunca se le ocurrió reemplazarlo por uno nuevo, sino que su objetivo es “darle una nueva vida. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy”, subrayó. Y respecto a su vida hasta acá, aclaró: “También estoy muy orgullosa de la persona que era. Creo que es importante reconocerlo. Estoy orgullosa de lo que fui durante los últimos años”, cerró Dorfman.

Compartir

Linkedin Print