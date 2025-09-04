Tomógrafo Habilitado por Insfrán, ya funciona en el Hospital de El Colorado



EL COLORADO. El comienzo del mes de septiembre en esta ciudad resultó auspicioso en cuanto a obras y servicios inaugurados, como el ISFDCyT “RFA”, el CDI y la puesta en funciones del tomógrafo en el Hospital “Dr Santiago Opizzo Traverzo”.

El Director del nosocomio local, Dr. Rafael Silva, en medio de la comitiva oficial encabezada por el Gobernador Gildo Insfrán y acompañamiento del Intendente Mario Brignole, a su vez con el acompañamiento de la Diputada Provincial, Clara Doroñuc y funcionarios locales, dijo que “estamos ansiosos con la habilitación y puesta en servicio del tomógrafo y deseosos de unimos al servicio en la red provincial, interconectados al servicio de tomografía, lo que representa una atención importante para nuestra comunidad en todo el Distrito Sanitario 5, que se incluye la comunidad de My. Villafañe, Villa Dos Trece y las colonias aledañas”.

El facultativo local dijo que “es un servicio muy importante que nos permite tener diagnósticos oportunos y certeros y en comunicación con la Red Provincial de ACV, por ejemplo, entre otros tantos estudios y patologías que podemos diagnosticar”.

Por su parte el Ministro de Desarrollo Humano, Dr. Aníbal Gómez, también presente en la jornada de inauguraciones y habilitaciones como en este caso, dijo que “es un equipo de última generación, con imágenes de alta calidad que hace instantes (por el 1 de septiembre pasado) estábamos viendo. Se trata de un tomógrafo de 32 cortes axial; se trata de un equipamiento de alta calidad de prestaciones”. Agregó que el moderno equipamiento que se suma al servicio de salud de El Colorado, cuenta con “una estación de trabajo con una pantalla de visualización en la que se trabaja con el paciente, cuyas imágenes automáticamente se trasladan a otras dos estaciones de trabajo, que permite que otros técnicos puedan ir haciendo todas las tomas que le permite ir viendo la patología del paciente. A su vez, es un servicio que está conectado a una red mediante fibra óptica con el Hospital Distrital Evita en la ciudad de Formosa, donde se encuentran los profesionales especialistas en el servicio en imágenes, que trabajan las 24 hs, incluyendo sábados y domingos. Ellos elaboran los informes que inmediatamente se entrega al paciente”, explicó el Ministro.