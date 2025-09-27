Tomorrow X Together se une a UNICEF para una campaña mundial de salud mental

La agrupación masculina TXT se une a UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) para una campaña mundial de salud mental.

El 26 de septiembre, BIGHIT MUSIC informó que el boy group firmó una asociación oficial con la sede de UNICEF y el Comité Coreano. Como parte de su colaboración, los intérpretes de “Love Language” lanzarán un proyecto global centrado en la salud mental de niños y adolescentes.

“TOGETHER FOR TOMORROW”, o en español “JUNTOS POR EL MAÑANA”, es una campaña que busca inspirar empatía, romper los prejuicios sociales y fomentar la comprensión entre los pares para un mejor bienestar mental.

La compañía reveló que la música de TXT ha sido un punto fundamental para forjar esta alianza con UNICEF, debido a que sus canciones inspiran las difucultades, preocupaciones y la resilencia de la juventud. Asimismo, el nombre del grupo también refleja el mensaje central de la campaña: “Tú y yo, aunque diferentes, nos unimos con un sueño para construir un futuro mejor”.

“Queremos transmitir el mensaje de que juntos podemos crear un futuro mejor. Esperamos que esta campaña inspire consuelo y ánimo a muchos. Es un honor sumarme a un viaje tan significativo. Seguiremos difundiendo los valores de la empatía y la solidaridad a través de nuestra música y actividades“, declaró los miembros en el artículo.

Por otro lado, TXT asistirá a la ceremonia de firma en la sede de UNICEF en Nueva York, EE. UU., el 1 de octubre (KST) para poder compartir el significado de la campaña y sus aspiraciones para las actividades.