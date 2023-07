Toni Nadal comenta que Rafa volverá pronto al circuito

Sigue lejos de las canchas, pero con el objetivo de volver a dar pelea. Rafael Nadal, ex-N°1 del mundo y dueño de 22 títulos de Grand Slam, se ejercita en su Academia en España y su tío Toni, quien lo formó y guió en casi toda su carrera, comentó que pronto volverá al circuito profesional.

Hace casi dos meses, Nadal dio una conferencia de prensa para anunciar su baja en Roland Garros, donde tiene el récord de un tenista en un mismo Grand Slam, con 14 copas, y explicó que seguramente 2024 marque el final de su carrera. Un referente de la historia del deporte dirá adiós más pronto que tarde y la noticia aún dejó golpeados a millones de fanáticos en el mundo entero.

Rafa, de 37 años, perdió su lugar en el Top 10 del ranking ATP y ahora figura 136°, tras la pérdida de los puntos del título de París en 2022. Y tampoco se pudo presentar en Wimbledon. En charla con ClayTenis, Toni habló de las fases de recuperación de su famoso sobrino.

«Por lo que he hablado con él, sé que Rafa tiene ganas de volver y recuperarse adecuadamente. Si se encuentra bien y los resultados acompañan en su regreso, va a seguir. Eso no va a ser fácil porque al perder ranking te enfrentás a los mejores desde el principio y los años pesan», expresó.

«Se está entrenando duro en la Academia. Cada día hace la puesta a punto física porque el médico le recomendó que aún no hiciera trabajo en pista. Dentro de un mes podrá empezar a hacerlo», agregó. Y confía que luego no pasará mucho para que retorne al circuito.

Esta temporada, el zurdo de Manacor apenas pudo disputar cuatro partidos de forma oficial en el tour y el último fue en la segunda ronda del Abierto de Australia, en enero. «Mi intención es poder jugar el año que viene y poder despedirme de los torneos que me marcaron deportivamente hablando durante todos estos años», confesó en la citada conferencia de mayo, en su Academia de Mallorca.

Dueño de 92 títulos individuales y profesional desde 2001, instalado entre los mejores desde 2005, Rafa va paso a paso, en busca de volver y poder mostrarse en buena forma. De cerca, Toni sigue sus andanzas y también se ilusiona.

