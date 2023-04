Toni Nadal confía en Rafa: «Llegará a Roland Garros»

La vuelta de Rafael Nadal es uno de los temas que mantiene en vilo al tenis mientras se está disputando el Masters 1000 de Madrid, uno los torneos más importantes como antesala a Roland Garros. En este sentido, Toni Nadal dio nuevos detalles de cómo viene la evolución de su sobrino.

«Le gustaría estar compitiendo. Ya falta poco para que lo podamos ver en las pistas», comenzó diciendo su tío y ex entrenador en una charla con el programa Goles de Radio Marca. Además, consideró que «no piensa en la despedida. Piensa en recuperarse y seguir jugando que es lo que a él le gusta», así como también soltó la frase que todos esperaban: «A Roland Garros llegará».

Cabe recordar que el español de 36 años sigue recuperándose del psoas íliaco de su pierna izquierda, una lesión que lo tiene a maltraer y que solo le permitió competir hasta la segunda ronda del Australian Open este año. Desde entonces, su vuelta ha sido una incógnita. En tanto, esta declaración de Toni se da poco después de haber dicho que al Grand Slam parisino no llegará con una buena preparación.

Por otro lado, el tío del ex N°1 se refirió a la comparación que existe entre Rafa y Carlos Alcaraz: «Los dos son muy intensos. Son parecidos, llegan al límite, ponen en aprietos al rival con golpes potentes y en los momentos importantes los dos responden bien». Y también destacó que el joven de 19 años «lo tiene todo, es muy completo. Tenemos un gran campeón para mucho tiempo».

Finalmente, se refirió a las condiciones físicas de Felix Auger-Aliassime, su actual pupilo y quien espera por debutar en la segunda ronda de Madrid: «Son extraordinarias. Le pega bien a la pelota y es muy trabajador. Eso sí, le falta un pelín de calma en los momentos importantes. Confío que más pronto que tarde pueda ganar algún torneo de Grand Slam».

Carlos Alcaraz y el karma

con su próximo rival

El primer rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid tiene nombre y apellido: Emil Ruusuvuori. El finalndés debutó con un triunfo en el certamen español tras imponerse ante el francés Ugo Humbert por 7-6 (6) y 7-6 (4).

Por lo pronto, el encuentro correspondiente a la segunda ronda, no será el primero entre ambos. En el 2021, ya se habían visto las caras en el Masters 1000 de Miami, un partido que no le trae muy buenos recuerdos al exnúmero 1.

Aquel día, Ruusuvuori superó al español por 6-4, 2-6 y 7-5 para avanzar a la siguiente ronda del evento que se disputa en Florida. De todos modos, es importante aclarar que en ese momento, Alcaraz estaba en la posición 132° el ranking, por lo que todavía no había dado el gran salto a nivel ATP.

En este Masters 1000 de Madrid, el español emprenderá la ardua tarea de defender el título conseguido el año pasado tras vencer en la final a Alexander Zverev por 6-3 y 6-1.

En esta temporada, ya tiene tres títulos: en Buenos Aires, Indian Wells y el conseguido la última semana en Barcelona tras superar a Stefanos Tsitsipas en la final.

Otro detalle a tener en cuenta es que el español se encuentra batallando con Novak Djokovic por la cima del ranking. Si bien no podrá alcanzarlo al final del torneo, lo cierto es que si revalida lo hecho el año pasado, quedaría a sólo cinco puntos del serbio.