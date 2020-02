Torneo Argentino: triunfos de Vélez y Regatas en el cierre del Weekend

Compartir

Linkedin Print

Este domingo finalizó un nuevo weekend de juego en el Torneo Argentino y, una vez más, hubo que definir en tie break un partido de la Zona B. Después de más de dos horas de juego, Vélez derrotó a Once Unidos, mientras que en la Zona A, Regatas de Corrientes venció en sets corridos a Salta Vóley.

Once Unidos venía de jugar un tie break contra San Lorenzo este sábado y nuevamente protagonizó un partido parejo en Vélez con un agobiante calor en Liniers. Finalmente, el equipo de Capital Federal se quedó con el triunfo en el quinto set por 15-13 en su segunda victoria en tres presentaciones. Por su parte, a pesar de la derrota, con el punto que sumó Once Unidos lidera la zona con ocho unidades.

En este weekend quedaron libres Paracao y la Selección Menor, quienes vuelven a la competencia la próxima semana.

En tanto, por la Zona A que lidera Policial con comodidad, Regatas de Corrientes volvió a ser local y festejó una buena victoria en sets corridos contra Salta Vóley. Así, se acomodó tercero en el grupo detrás de los formoseños y de Tucumán de Gimnasia.

Weekend 3

Villa Dora-Amuvoca 3-1 (16-25, 25-23, 25-14, 25-15)

Pellegrini-Tucumán de Gimnasia 1-3 (23-25, 25-22, 18-25, 17-25)

Policial-Salta Voley 3-0 (25-15, 25-21, 25-18)

San Lorenzo-Once Unidos 3-2 (25-20, 20-25, 22-25, 26-24, 15-6)

Club Rosario-Amuvoca 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

Regatas Corrientes-Salta Voley 3-0 (25-20, 26-24, 28-26)

Vélez-Once Unidos 3-2 (21-25, 25-16, 25-23, 20-25, 15-13)