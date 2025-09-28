Torneo Clausura: Chocan Racing e Independiente

Dos eternos rivales se vuelven a ver las caras. Este domingo, Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. La Academia viene de obtener un histórico pasaje a semifinales de la Copa Libertadores y ahora va por la segunda gran alegría de su semana, mientras que el Rojo (con el estreno de Gustavo Quinteros como entrenador) intentará revertir su mal momento con un triunfo en el Cilindro. Mirá todos los detalles del partido.

Así llega Racing al

partido vs. Independiente

La Academia se ubica en la posición 12 del Grupo A y buscará acortar la distancia de 7 puntos que lo separan del líder de su zona, Unión. El equipo de Gustavo Costas llega con la moral alta tras vencer a Vélez por la Libertadores, lo que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa por primera vez en 28 años.

Tras ese histórico triunfo, Racing quiere terminar una semana perfecta con un triunfo ante su máximo rival. Es por eso que el entrenador no guardará nada de cara al duelo ante River por la Copa Argentina y pondrá su mejor once ante el Rojo.

Últimos partidos de Racing

Racing 1 – 0 Vélez | 23 de septiembre de 2025 | Cuartos de final, Copa Libertadores

Huracán 0 – 2 Racing | 19 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Vélez Sarsfield 0 – 1 Racing | 16 de septiembre de 2025 | Cuartos de final, Copa Libertadores

Racing 2 – 0 San Lorenzo | 12 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Racing 2 – 3 Unión | 31 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Así llega Independiente

al partido vs. Racing

El Rojo está atravesando un duro momento: está último en el Grupo B con solo cuatro puntos, a ocho de los puestos de clasificación a playoffs y apenas anotó cinco tantos en lo que va de torneo.

Este mal inicio de semestre, sumado a las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Sudamericana (tras un polémico fallo de Conmebol luego de la barbarie comenzada por los hinchas de la U. de Chile), Julio Vaccari renunció a su cargo. Su reemplazante es Gustavo Quinteros, que ante Racing dirigirá su primer partido en el club.

Últimos partidos

de Independiente

Independiente 1 – 1 San Lorenzo | 21 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Independiente 0 – 1 Banfield | 13 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Instituto 0 – 0 Independiente | 29 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Vélez 2 – 1 Independiente | 16 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Así salieron los últimos clásicos entre Independiente y Racing

Independiente 1 – 1 Racing | 16 de marzo de 2025 | Torneo Apertura

Racing 0 – 0 Independiente | 25 de agosto de 2024 | Liga Profesional

Independiente 0 – 1 Racing | 24 de febrero de 2024 | Copa de la Liga

Racing 0 – 2 Independiente | 30 de septiembre de 2023 | Copa de la Liga

Independiente 1 – 1 Racing | 16 de abril de 2023 | Liga Profesional

¿A qué hora juegan

Racing vs. Independiente?

El partido se disputará el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 15:15 en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda.

¿Por dónde ver en vivo

Racing vs. Independiente?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

La probable formación de

Racing ante Independiente

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de

Independiente en el clásico

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

La terna arbitral de

Racing vs. Independiente

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Asistente VAR: Juan Pablo Loustau