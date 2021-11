Torneo Confraternidad NEA: oro para Aguará y bronce para Caype

Compartir

Este fin de semana se disputaron las finales del Torneo Regional Confraternidad NEA de Rugby donde Aguará se quedó con ña Copa de Oro mientras que Caza y Pesca festejó la Copa de Bronce.

El Zorro derrotó a domicilio a Centro Cazadores 18-3 en la semifinal mientras que en la definición doblegó a Tortugas 41 a 5. Por su parte en cancha de Qompí el local y Caza y Pesca definieron la Copa de Bronce, donde la victoria fue para la visita 44-5.

Nordeste se quedó con la Copa

de Oro «Vicente Rosello»

El seleccionado de la URNE se adueñó de la XVIII edición del Súper Seven del Nordeste al superar en la gran final por la Copa «Vicente Rosello» a Universitario de Mar del Plata. San Patricio ganó la Copa de Plata y Sixty la Copa Challenge.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste sigue a plano con el proceso de preparación pensando en su participación en el Seven de la República (4 y 5 de diciembre en Paraná). Y en la tarde de ayer, se lució para alcanzar la Copa de Oro «Vicente Rosselló» en la 27° Súper Seven del Nordeste, organizado por el Taraguy Rugby Club.

Los dirigidos por la dupla de entrenadores correntinos Fernando Piragine y Felipe Fages, el equipo de correntinos y chaqueños superó en la final a Universitario de Mar del Plata, por 7-0. En los compromisos de domingo, URNE 7s logró vencer a San Patricio por 17-5 en cuartos de final y a Taraguy por 17-15 en un dramático final en semifinales.

Este seleccionado tuvo su segundo fin de semana de actividad preparatoria (hace siete días jugó amistosos con tucumanos y salteños), ahora sumó a jugadores de Regatas y CURNE. El plantel campeón estuvo integrado por: Alvaro Biscay, Francisco Diez, Kalim Burly, Guillermo Troiano, Bruno Broll, Matías Zabalo, Valentino Fey, Matías Jantus, Julio Pineda, Lucas Harispe, Julián Vilotta y Santiago Odena.

Por otro lado, la Copa de Plata se la llevó San Patricio al vencer en la final a Universitario de Salta por 15-7, mientras que la Copa Challenge la ganó Sixty, superando en el partido decisivo a Aranduroga por 7-5. Y en la competencia que primero se resolvió en la calurosa tarde, fue Tacurú de Misiones el ganador de la Copa Estímulo, que venció en la final a Taraguy B por 17-12.

