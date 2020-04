Torneo Federal A: ¿ascienden Villa Mitre y Güemes?

Compartir

Si bien no hay nada confirmado, desde el Consejo Federal de AFA, están analizando, ante la posibilidad de la extensión de la cuarentena por el Coronavirus, de que asciendan los dos equipos que están primeros en cada zona: Villa Mitre y Güemes.

El fútbol pasó a segundo plano en los últimos días debido al COVID-19. Es por este motivo que aún no se sabe cuándo se reanuda y se analiza la posibilidad de barajar y dar de nuevo en el Federal A.

El mundo vive un clima de tensión debido al COVID-19, el coronavirus que afecta a gran parte del mundo, y que obligó a Argentina a tomar la estricta medida de realizar la cuarentena obligatoria con el fin de que el virus no se siga esparciendo. El fútbol argentino se manifestó rápidamente para no ejercer las actividades y así es como los partidos fueron suspendiendo con el correr de los días.

El deporte pasó a segundo plano en un momento complicado, es por este motivo que aún no se sabe cuándo se reanudará las distintas divisiones, siempre teniendo en cuenta que una vez que cada equipo vuelva a entrenar en su predio, deberá realizar una pretemporada para volver a ponerse a punto y a su vez, con el objetivo de prevenir lesiones.

En este marco, la Asociación de Fútbol Argentino se encuentra analizando posibles marcos debido a como avance la pandemia, ya que las medidas pueden cambiar día a día. Y así como la Primera Nacional, Primera B, C y D, se barajan distintas posibilidades sobre qué hacer con el campeonato, lo mismo pasa en el torneo argentino.

El torneo Federal A, equivalente a la Primera B, pero con equipos indirectamente relacionados a la AFA, se divide en dos zonas, una es para los clubes del norte y la otra para los del sur. Hasta el momento, los equipos llevan jugadas 23 fechas y restan aún siete. Pero una vez concluida esa parte del campeonato, los seis primeros de cada zona clasificarían a un hexagonal, donde finalmente ascendían dos clubes. En el campeonato anterior subió Estudiantes (RC) y Alvarado.

Ahora bien, debido a la pandemia, piensan confeccionar una tabla general, con el objetivo de unificar las zonas de competición y que asciendan los dos primeros. En la Zona A, el puntero es Güemes (SdE) con 38 unidades, seguido por Sarmiento (R) con 36 con un partido menos debido a que en la fecha tres estuvo libre, ya que son 15 equipos.

En la Zona B, el puntero es Villa Mitre con 39 unidades junto a Deportivo Maipú, aunque el conjunto de Bahía Blanca tiene mayor diferencia de gol, por lo tanto, se ubica por encima. Debido a este motivo, si se llegara a dar la tabla general, ascenderán los dos clubes de la Zona B.

La otra alternativa que se encuentran analizando es que no exista una tabla general y ascenderían los punteros de cada zona Villa Mitre y se debería resolver que sucederá en la Zona A, si ascendería Güemes o se le dará a Sarmiento la posibilidad de jugar un partido ya que tiene la chance de pasarlo en puntos. Este caso también correría para For Ever, que se encuentra hoy a 3 puntos de los santiagueños.

¿Se mantendrán los descensos al Federal B? esta es otra pregunta que aún debe resolverse, la realidad indica que hoy en día estarían perdiendo la categoría Sol de Mayo y Gimnasia (CdU).

En cuanto al Torneo Regional Federal Amateur, todo indica que la alternativa más viable es decretar nula esta temporada y arrancar la próxima donde podrían haber más ascensos para compensar los que no se puedan dar en esta temporada.