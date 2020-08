Torneo Federal A: Chaco For Ever tiene una propuesta para la zona norte

Compartir

Finalizó la reunión de los dirigentes de los 15 equipos de la zona norte del Federal A y el club chaqueño sumó su proyecto de definición de campeonato. ¿La propuesta? Dejar a todos contentos.

Si bien la noticia más reciente fue la postergación de los entrenamientos para el 27/09, y la creación de una comisión de dirigentes para analizar las alternativas y así llegar a un acuerdo unánime para determinar quiénes son los que suben de categoría, el albinegro a través de su presidente Héctor Gómez presentó un nuevo formato que hasta el momento se lanza como la más conciliadora de la tercera categoría del fútbol argentino. Con la sola ausencia de Güemes de Santiago del Estero, y en una reunión donde cada club expuso su realidad sin pelos en la lengua, se desarrolló la junta de directivos de la zona norte en un clima de total cordialidad.

Los que estaban en zona de hexagonal quieren mantener su condición de clasificado y cerrar la disputa entre esos seis equipos

Algunos equipos de posiciones más alejadas o cercanas a lo que era el hexagonal ven con buenos ojos su participación y por eso Sportivo Belgrano presentó su proyecto de dividir la zona en dos y arrancar todos de cero, prácticamente sin considerar lo realizado hasta Marzo.

Otros, los más comprometidos económicamente, preferirían ni participar en lo que resta del año y abstenerse de competencia, aunque claro está, no pueden no participar por motus propio.

Es preciso resaltar que el Consejo Federal mediante AFA anuló los descensos como medida para apaliar económicamente a las instituciones que hacían grandes esfuerzos para mantener planteles competitivos en el actual contexto que se vive.

¿Qué propuso Chaco For Ever?

Dicho formato expresa dividir la zona de quince equipos en tres grupos de cinco. Según como terminaron posicionados en la tabla de posiciones del campeonato 2019-2020 es que se definirían los grupos:

ZONA 1: 1ero, 4to, 7mo, 10mo, 13ero

ZONA 2: 2do, 5to, 8vo, 11ero, 14to

ZONA 3: 3ero, 6to, 9no, 12do, 15avo

Así quedarían las zonas:

ZONA 1: Guemes, Sportivo Las Parejas, Douglas Haig, Unión Sunchales, San Martín Fsa.

ZONA 2: Sarmiento, Central Norte, Defensores VR, Boca Unidos, Sportivo Belgrano.

ZONA 3: Chaco For Ever, Depro, Crucero del Norte, Juventud Unida G, Gimnasia CDU.

Los partidos se disputarían sólo ida mediante sorteo. La idea de dividir de esa manera el grupo original, es que cada equipo dispute sólo cuatro partidos y así lograr adaptarse al calendario que propuso el Consejo Federal (hasta enero 2021 inclusive).

¿Quiénes clasificarían?

La intención es armar un promedio con los puntos que quedaron del torneo suspendido en marzo, sumarle las unidades de estos cuatro partidos nuevos, y sacar un promedio total para ingresar a un hexagonal, que jugarán los mejores seis ubicados de los quince de cada lado.

Este sistema mantiene una ventaja para quienes estaban en zona de clasificación cuando el torneo se dio por finalizado, brinda la chance para quienes estaban luchando por entrar al hexagonal y que tengan cuatro partidos a fin de ganarse su lugar deportivamente, y para aquellos que no desean jugar, participen solamente de esos cuatro partidos y finalicen su temporada disputando dos partidos como local, y dos como visitante.

El formato además cumple con las pretensiones de AFA de darle la oportunidad de jugar a todos como lo hará la Primera Nacional. Es una realidad que sea cual sea la modalidad de disputa si la intencionalidad es de que lo jueguen todos, aquellos que prefieren no jugar querrán hacerlo lo menos posible. También cumple con el calendario ajustado ya que se necesitarían diez semanas para culminar el torneo y habrá tiempo hasta noviembre para que recién ahí arranquen los partidos. Se desea que para esa fecha la situación mejore, y las rutas y accesos a provincias sean más óptimos que lo que son hoy en día.

Vale recalcar que la propuesta de For Ever es una más de las que hay sobre la mesa, pero hasta el momento, la única que invita a unir en las diferencias. El domingo, como cuando no había pandemia, los clubes norteños se volverán a ver las caras virtualmente para pulir y llegar a un acuerdo que en medida de lo posible les cierre a todos… o al menos, a la mayoría.