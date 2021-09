Torneo Federal A: Cuevas y Romero sumaron minutos en la victoria de For Ever

Compartir

Linkedin Print

En un partido con pocas situaciones de peligro y con escaso nivel técnico, el equipo de Cravero hizo gala de efectividad y terminó ganándole 2 a 0 a Sportivo Belgrano. Los tantos de Mauro Siergiejuk le devolvieron la tranquilidad al “negro” que el próximo viernes visitará a Defensores en Pronunciamiento. Tras tres partidos sin triunfos, el conjunto chaqueño necesitaba retomar la senda de la victoria y el “9” le dio los tres puntos.

Cabe destacar que Pablo Cuevas fue titular y Matías Romero ingresó desde el banco en el equipo chaqueño.

Síntesis

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Mauro Siergiejuk. DT: Daniel Cravero.

SPORTIVO BELGRANO (0): Matías Quinteros; Braian Camisassa, Santiago Molina, Mauro Orué y Federico López; Lucas Peludé, Alex Aguirre; Nicolás López Macri, Brian Visser y Maximiliano Bustamante; Ángel Prudencio. DT: Bruno Martelotto.

Goles: 32PT Mauro Siergiejuk (FE). 10ST Mauro Siergiejuk (FE).

Incidencia: 45ST Expulsado Braian Camisassa (SB).

Cambios: 23PT Juan Pablo Francia x Lucas Peludé (SB). 20ST Tomás Oses x Nicolás López Macri (SB). Ezequiel Gaviglio x Ángel Prudencio (SB). 26ST Cristian Ibarra x Mauro Siergiejuk (FE). 26ST Ricardo Acosta x Marcos Giménez (FE). 33ST Matías Romero x Cristian Barinaga. 33ST Enzo Bruno x Matías Romero (FE). 45ST Santiago Valenzuela x Emanuel Díaz (FE).

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco (ambos de Corrientes). Cuarto árbitro: José Ponce (Tucumán). Estadio: Juan A. García, de For Ever.

Sarmiento cayó ante el líder

Sarmiento perdió 3 a 2 ante Racing de Córdoba. El equipo hizo un partido parejo y por momentos superó al líder, pero nuevamente errores individuales lo dejaron con las manos vacías. Ahora recibe el viernes a Gimnasia (CdU).

Síntesis

RACING (3): Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Fernando Rivero, Martín Pucheta, Juan Albertinazzi; Franco Schiavoni, Mariano Martínez, Emmanuel Giménez, Leandro Fernández; Martín Garnerone y Nicolás Parodi. DT: Hernán Medina.

SARMIENTO (2): Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Emanuel Córdoba, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Rodrigo Montenegro, Daniel Ibáñez y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete y Luis Silba. DT: Ariel Damato.

Goles: 24PT Leandro Fernández (R). 17ST Emmanuel Córdoba (S). 33ST Diego Jara (R). 44ST Emiliano Blanco (R). 47ST Emmanuel Córdoba (S).

Cambios: 25ST Lisardo Do Campo por Martínez (R). 25ST Diego Jara por Parodi (R). 28ST Jonathan Gallardo por Negro (S). 30ST Emiliano Blanco por Schiavoni (R). 30ST Raúl Chalabe por Fernández (R). 30ST Joel Vargas por Cañete (S). 36ST Guillermo Sánchez por De León (S). 39ST Santiago Rinaudo por Garnerone (R).

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto Árbitro: Santiago Folmer (Victoria). Estadio: Miguel Sancho, de Racing de Córdoba.

Compartir

Linkedin Print