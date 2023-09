Torneo Federal A: el club Sol de América perdió contra Central Norte en Salta

Central Norte sigue dando pelea. En el estadio Padre Martearena comenzó con el pie derecho la cuarta ronda al remontar su partido y derrotar 2 a 1 a Sol de América de Formosa para seguir al acecho del líder Gimnasia y Tiro.

El “Cuervo” fue sorprendido a los 9’ del primer tiempo con un golazo de media distancia de José Romero.

El equipo azabache sintió el cimbronazo y rápidamente buscó gualar las acciones. Lo consiguió tres minutos después con una tijera de Diego Magno.

El conjunto de Víctor Riggio tuvo pasajes de buen fútbol con jugadas colectivas para destacar, sobre todo por el sector izquierdo con Laureano Puñet, César Gómez y Leandro Vella. Leonardo González también se mostró en un buen nivel pero fallaba en la resolución de la jugada.

El segundo gol del “Cuervo” se dio recién a los 26 de la segunda parte. Y fue Fabricio Reyes, de cabeza, el encargado de dar vuelta el marcador.

Central no se conformó y fue por más. Sebastián Navarro estuvo cerca de anotar el tercero pero su remate fue bien contenido por Eduardo Flores.

Y aunque de contra, Sol de América intentó generar peligro, Central manejó el partido a su ritmo y logró otro triunfo para mantenerse a 6 puntos del líder, Gimnasia.

Triunfo contra Boca Unidos

En el encuentro correspondiente a la 28º fecha de la Zona 4 del Torneo Federal «A» de Fútbol, que marcó el comienzo de la cuarta y última ronda del certamen, Boca Unidos consiguió una muy valiosa victoria como visitante ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 1, para instalarse nuevamente en los puestos de clasificación a los playoffs. En la próxima fecha los conducidos por Raúl «Pipa» Estévez recibirán a San Martín de Formosa.

En el inicio del partido Sarmiento salió decidido a llevarse por delante a Boca Unidos, y tuvo la primera oportunidad a los 4´, luego de un tiro libre de Sergio Sagarzazu, que se fue cerrando y por poco no encontró alguna cabeza de un jugador «decano». Luego de esos primeros minutos de asedió del elenco local, el «aurirrojo» empezó a tener la pelota, y ganando terreno en campo rival. Sarmiento recuperaba la pelota en la mitad de la cancha y rápidamente buscaba a Franco Olego y Claudio Verga, que permanentemente picaban de atrás de la línea defensiva de Boca Unidos, pero le faltaba precisión a la hora de acertar el pase final. Mientras que Boca Unidos intentaba sostener la pelota en la mitad de la cancha, tratando de tener el control del juego con Ángel Piz y Tobías Coppo.

A los 21´, Antonio Medina recuperó el balón en la salida de Sarmiento, y luego de una corrida decidió rematar de zurda, pero su envió fue muy debil y desviado. El encuentro era muy disputado en la mitad de la cancha, casi sin situaciones de peligro en los arcos, con sólo aproximaciones. El «decano» generaba preocupación por el sector izquierdo de la defensa de Boca Unidos, con la movilidad de Juan Manuel Torres, que se mostraba como el más desequilibrante del equipo chaqueño.

A los 33´, luego de un tiro de esquina de Gabriel Morales, conectó de cabeza Tobías Coppo, y por poco no alcanzó a desviar Carlos Salom ante la salida del arquero Emilio Di Fulvio que evitó que el «turco» pueda convertir. A los 35´, con Boca Unidos en ataque, Gabriel Morales hizo rápido un lateral para Tobías Coppo, que la quiso parar y acomodarse, pero Claudio Vega lo presionó, le sacó la pelota, y comenzó la contra de Sarmiento, y precisamente Vega habilitó por izquierda a Maximiliano Resquín que envió en centro para que Franco Olego conecte de derecha y deje a Lucas De León sin respuestas, para que el «decano» se ponga en ventaja 1 a 0, en su primera llegada a fondo, que nació de un grave error del «aurirrojo».

A los 44´, tras un gran pase de Joaquín Livera, para habilitar a Gabriel Morales que hizo pasar de largo dos veces a Nahuel Gómez, para sacar el centro atrás, y Maximiliano Resquín se terminó llevando por delante el balón, y así mediante ese gol en contra Boca Unidos encontró la igualdad en el marcador 1 a 1. Así se terminó la primera parte, donde se luchó más de lo que se jugó, con escasas situaciones de peligro, ya que estuvo muy trabado en la mitad de la cancha, pero con el equipo correntino con un mejor animo por haber encontrado el empate sobre el final.

En el segundo tiempo la primera fue para Boca Unidos a los 6´, luego de un tiro de esquina, Carlos Salóm cabeceó sólo en el corazón del área, pero la pelota se terminó yendo muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Emilio Di Fulvio. A los 9´, respondió Sarmiento, tras un pase largo que encontró a Matías Mansilla, quién la alcanzó a dominar, pero a la hora de rematar no lo hizo bien por lo que fue contenido por Lucas De León, pero en el rebote Claudio Vega se encontró la pelota, pero su remate se fue por encima del travesaño. A los 28´, Francisco Esteche habilitó a Carlos Salom, que nunca pudo tener la pelota, y ante el cierre de Fernando Ponce, salió el arquero Emilio Di Fulvio para quedarse con el balón.

A los 33´, volvió a tener una oportunidad Boca Unidos, luego de un centro desde el sector izquierdo de Joaquín Livera, que Carlos Salom alcanzó a conectar de cabeza entre los dos centrales de Sarmiento, pero su cabezazo no fue potente y terminó quedando en las manos de Emilio Di Fulvio. A los 35´ condujo bien el contragolpe Antonio Medina, que habilitó a Carlos Salom, que se tomó el tiempo de enganchar para esperar la subida de Francisco Esteche, que remató pero una gran atajada de Emilio Di Fulvio evitó el gol del equipo de la ribera. A los 37´, luego de un pelotazo Carlos Salom la bajó de cabeza para que Antonio Medina, entre la marca de dos defensores de Sarmiento, se la terminó llevando de pie a pie, para sacar el zurdazo cruzado para poner a Boca Unidos por 2 a 1.

A los 40´, el partido se detuvo debido a los incidentes que se produjeron por parte de los hinchas de Sarmiento, que quisieron invadir el campo y la policía tuvo que reprimir. Luego de un largo párate el encuentro se volvió a jugar, donde Sarmiento lo pudo haber empatado luego de un tiro libre que terminó conectando de cabeza Franco Olego, quién convertía pero se encontraba en clara posición adelantada, por lo que el árbitro Gustavo Benítez terminó anulando el gol. Así Boca Unidos terminó aguantando el resultado a favor, y se llevó una enorme victoria como visitante por 2 a 1, la segunda en dicha condición en toda la temporada, para volver a meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Resultados 28º fecha:

Gimnasia y Tiro 1-0 Crucero del Norte

Sarmiento 1-2 Boca Unidos

San Martín 3-0 Juventud Antoniana

Central Norte 2-1 Sol de América

Libre: 9 de Julio

Posiciones:

1) Gimnasia y Tiro 46 puntos

2) Central Norte 40

3) Sarmiento 36

4) Boca Unidos 35

5) Sol de América 34

6) San Martín 33

7) 9 de Julio 30

8) Juventud Antoniana 26

9) Crucero del Norte 24

Próxima fecha (29º):

Juventud Antoniana vs Gimnasia y Tiro

Boca Unidos vs San Martín

Sol de América vs Sarmiento

9 de Julio vs Central Norte

Libre: Crucero del Norte