Torneo Federal A: el Decano derrotó a la Academia y llegó a la cima de la zona B

Sarmiento venció por 1 a 0 a Racing de Córdoba, con tanto de Franco Olego, en el partido que completó la 27ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”. Con esta victoria el conjunto “Decano” no solo quedó como único líder, sino que también se aseguró el pasaje a la próxima instancia de play off. En la próxima fecha, visitará a Sportivo Belgrano, y luego quedará libre.

El partido

Comenzó mejor Sarmiento, con buenas combinaciones por el sector izquierdo especialmente, donde Lapetina y Roldán fueron los ejes para las buenas llegadas que tuvo el “Decano” en ese primer tramo del juego.

Fue así que un remate de Lapetina se fue cerca del palo de “Cali” Rodríguez. Luego un buen centro de Roldán, por poco no encontró a Olego en el primer palo.

Pero de a poco Racing le fue tomando el pulso al partido, empezó a controlar mejor a Roldán, le fue encimando marcas para que no pueda prosperar en su creación, y allí sarmiento quedó partido. Una vez que recuperó la pelota el visitante, la empezó a manejar con criterio, aunque sin llegadas concretas al arco de Mitre, más que con algún remate desde afuera del área.

Terminó mejo el conjunto de la “Docta”, aunque por posesión de la pelota, más que por llegadas peligrosas. Se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento pareció que Sarmiento volvía a tomar la posta del encuentro, con un disparo de Brito, que Rodríguez desvió al tiro de esquina, al sacarla por sobre el travesaño.

Pero fue nuevamente Racing el que controló mejor el balón en la mitad de la cancha, aunque con la misma metodología del primer tiempo, casi sin situaciones frente al arco de Mitre.

Hasta que el infortunio invadió al local, en un tiro libre a favor, fueron todos a buscar la pelota al punto penal, con tanta mala fortuna que “Lorito” González se llevó por delante a su marcador, el árbitro del cotejo entendió que fue de manera incorrecta y lo terminó expulsando a los 15 minutos.

Cuando el partido entraba en una incertidumbre, entre uno que no sabía si ir a buscarlo con uno menos, y otro al cual el punto le venía muy bien. Olego, se liberó de su marca, y terminó resolviendo con un remate abajo ante la salida de Rodríguez, para decretar el 1 a 0 a los 34 minutos.

A partir de allí lo aguantó como pudo Sarmiento, Leo Fernández mandó a la cancha a los chaqueños: Domínguez, Montenegro y “Toto” González, armó una verdadera muralla, para sostener una victoria importantísima ante un gran marco de público.

Ahora visitará a Sportivo Belgrano, el lunes a las 20:30, para luego quedar libre.

