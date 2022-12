Torneo Federal A: en Sarmiento renovaron tres y se fueron 11

La CD de Sarmiento dio a conocer oficialmente, los primeros nombres de futbolistas con los cuales se renovó el contrato para la próxima temporada, de cara a una nueva edición del Torneo Federal “A” que aún no tiene fecha de inicio, ni formato.

En este sentido tanto el goleador Franco Olego como los mediocampistas Matías Mansilla y Sergio Sagarzazu, continuarán en la institución. Ahora la idea de los dirigentes es poder cerrar el vínculo con los demás futbolistas que fueron titulares en el torneo anterior, a excepción de los que ya abandonaron el club por diferentes circunstancias. En este sentido se desea prolongar el vínculo con los defensores: Facundo Ruiz, Héctor González y Luciano Lapetina, y con el volante Gonzalo Cañete.

En cuanto a refuerzos por el momento solo llegó el lateral derecho Nahuel Gómez, proveniente de Douglas Haig de Pergamino. La idea de los dirigentes es poder confirmar la totalidad de los futbolistas del actual plantel que se quedarán, y a partir de ahí salir a buscar los refuerzos en los puestos que se necesiten. Al cuerpo técnico encabezado por Leo Fernández, le gusta trabajar con dos jugadores por puesto más algunos juveniles que puedan sumarse.

En referencia a los jugadores que se fueron son un total de 11: el arquero Lisandro Mitre (emigró a All Boys); los defensores: Jonathan Gallardo, Rodrigo López Alba y Martín Pucheta. Los volantes Emmanuel Pío, Jerónimo Rodríguez e Israel Roldán (a Ciudad Bolívar). Y los delanteros Franco Pérez, Aldo Araujo, Sebastián Parera y Gonzalo González (Defensa y Justicia).

El plantel comenzará la pretemporada el jueves 5 de enero. Se estipula que el torneo comenzaría el 12 o 19 de marzo y que el formato sería similar al de esta temporada, aunque se buscará que haya otro ascenso más, y no uno solo como en este 2022, que consagró a Racing de Córdoba.

