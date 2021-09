Torneo Federal A: entre el sábado y domingo se juega la 23° fecha

Compartir

Linkedin Print

Salieron las designaciones para la jornada 23. For Ever-Defensores de Villa Ramallo se jugará el sábado a las 18 en el “Juan Alberto garcía”. Sarmiento visitará el domingo a las 15 a Douglas Haig de Pergamino.

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones para la fecha 23 de la zona Norte del torneo Federal “A”. Los equipos chaqueños jugarán en días disímiles. For Ever recibirá el sábado a las 18 a Defensores de Villa Ramallo con Jorge Nelson “Chino” Sosa como árbitro principal; mientras que Sarmiento visitará el domingo a las 15 a Douglas Haig de Pergamino con Luciano Ezequiel Julio (Cipolletti) como primer “pito”.

Toda la 23º Fecha

Sábado 18-09

-A las 16, Gimnasia de Conc. del Uruguay-Sp. Belgrano de San Francisco. Árbitro: Santiago Folmer (Victoria). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto: Martín Nardelli (Luján).

-A las 18, For Ever-Defensores de Villa Ramallo. Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Andrés Franco. Cuarto: Sergio Ayala (todos de Corrientes).

Domingo 19-09

-A las 15, Sp. Las Parejas-Gimnasia y Tiro de Salta. Árbitro: César Ceballos (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione Carpio (Córdoba). Cuarto: María Bevilacqua (Río Cuarto).

-A las 15, Racing de Córdoba-Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro). Asistentes: Joaquín Badano (Saladillo) y Diego Novelli (Tandil). Cuarto: Marcos Liuzzi (Ayacucho).

-A las 15, Douglas Haig de Pergamino-Sarmiento. Árbitro: Luciano Ezequiel Julio (Cipolletti). Asistentes: Guillermo Yacante (Luján) y Gonzalo Escobar (Cipolletti). Cuarto: Oscar Bono (Junín).

-A las 15.30, Central Norte de Salta-Unión de Sunchales. Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes). Asistentes: Juan Flores Roig (Tilisarao) y Marcos Agüero (San Luis). Cuarto: Gonzalo Albornoz (San Luis).

-A las 16, Boca Unidos de Corrientes-Juv. Unida de Gualeguaychú. Árbitro: Mauricio Martín. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce José (terna de Tucumán). Cuarto: Fernando Brillada (Resistencia).

Libre: Crucero del Norte de Garupá.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 45, Racing de Córdoba 43, For Ever 35, Central Norte (S) 34, uv. Unida (G) 28, Unión (S) 26, Defensores (VR) 25, Boca Unidos 25, Sp. Las Parejas 25, Sarmiento 25, Defensores (P) 23, Gimnasia (CdU) 22, Sp. Belgrano (SF) 19, Crucero (M) 18 y Douglas Haig 16.

Compartir

Linkedin Print