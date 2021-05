Torneo Federal A: For Ever empató en Salta y sigue puntero

Compartir

For Ever fue a Salta con la idea de quedarse con los tres puntos y aunque estaba cosechando un gran triunfo, en el segundo tiempo se cayó y terminó conformándose con un empate que lo deja en la cima de la tabla de posiciones, previo al clásico ante Sarmiento. Fue 1 a 1 con tanto de Allende para los de Cravero, igualó Perillo para Gimnasia y Tiro.

En un cotejo muy parejo, el equipo de Daniel Cravero consiguió tener las chances más claras del primer tiempo y se puso en ventaja mediante un violento remate de Allende, pero en el complemento terminó retrasando líneas y Gimnasia y Tiro logró ganar la mitad de cancha y generar peligro, así apareció Perillo que de cabeza estableció la igualdad. El “Negro” llega al clásico de la próxima fecha como puntero de la zona Norte.

Síntesis

GIMNASIA Y TIRO (1): Luciano Silva; Guido Milán, Juan Pablo Cárdenas y Alfredo González Bordón; Ivo Chaves, Joaquín Iturrieta, Matías Birge y Rubén Villareal; Walter Busse; Juan Perillo y Maximiliano Núñez. DT: Sergio Mazza

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Luis Leguizamón y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Goles: 34PT Leandro Allende (FE), 31ST Juan Perillo (GyT)

Cambios: 12PT Facundo Florentin x Luis Leguizamón (FE), ST Nicolás Capellino x Joaquín Iturrieta (GyT), Maximiliano Villa x Alfredo González Bordón (GyT), 11ST Raúl Zelaya x Maximiliano Núñez (GyT), 15ST Enzo Bruno x Facundo Florentin (FE), 23ST Guido Di Vanni x Rubén Villarreal (GyT), 23ST Ezequiel Barrionuevo x Walter Busse (GyT), 27ST Ricardo Acosta x Matías Romero (FE).

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Lucas Cavallero (Villa Constitución). Cuarto: Mauricio Martín (Tucumán). Estadio: Monumental de la Vicente López, de Gimnasia y Tiro.

