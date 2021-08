Torneo Federal A: For Ever perdió con Gimnasia y Tiro y quedó lejos de la punta

Compartir

Linkedin Print

En una jugada muy desafortunada, For Ever dejó pasar una chance muy importante para mantenerse expectante en su lucha por el primer lugar. Perdió 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro con un gol en contra de Enzo Bruno, tras un mal despeje de Gastón Canuto, en cotejo de la fecha 19 del Federal “A” de fútbol.

El conjunto de Cravero lo buscó con mucha actitud en el segundo tiempo y tuvo varias ocasiones para igualar el partido, pero no pudo y se alejó mucho de la lucha por el primer ascenso (quedó a 10 puntos de Gimnasia y Tiro y Racing de Córdoba). El domingo enfrentará a su clásico rival, Sarmiento, en el estadio Centenario y deberá volver a sumar de a tres si quiere seguir peleando por entrar entre los ocho mejores para buscar el ascenso a la Primera Nacional.

Interesante inicio de juego en el Juan Alberto García, porque Gimnasia y Tiro hizo todo lento, pero con Perillo pivoteando lo que le tiraban y Herrera llegando. El conjunto de Cravero lo jugó por las bandas, con Jofré por derecha y Allende por izquierda y haciendo bien ancha la cancha. Además el conjunto chaqueño, ocupó bien los espacios y siempre tuvo opciones de pase el que trasladaba la pelota.

Jofré desde media distancia y algún intento de Díaz fueron lo más importante de esos primeros minutos que amenazaban el arco de Luciano Silva. Pero llegó el error de Canuto, quiso salir rápido y la pelota rebotó en Enzo Bruno y terminó ingresando al arco. Un gol que marcó la mala fortuna de For Ever en la primera parte.

A partir de allí se desdibujó. Lo fue a buscar pero muy abierto en el fondo y sin demasiadas ideas. La actitud del “negro” fue positiva y el planteo de Cravero fue correcto, pero el error de Canuto en la salida y la mala fortuna hizo que el conjunto de Forestello se vaya al descanso ganando 1 a 0.

En el complemento For Ever hizo todo para empatarlo. Lo busco por las bandas y con centros. Y los ingresos de Barinaga y Triverio también le aportaron una cuota de creatividad a la ofensiva del equipo chaqueño.

Gimnasia no pateó al arco en todo el partido, en el complemento prácticamente no cruzó mitad de cancha, apeló a algún pelotazo largo y a lo que podían ofrecer Perillo y Herrera, pero no tuvieron chances de generarle peligro a Canuto.

El equipo de Cravero tuvo tres oportunidades con Barinaga: primero con un centro cruzado que nadie llegó a conectar y la pelota se terminó estrellando en el caño derecho del arquero Silva; después un cabezazo; y luego un tiro libre que obligaron al guardavallas visitante a estirarse para despejar el peligro.

El conjunto chaqueño lo buscó hasta el final con empuje, sin tantas ideas, pero con una actitud incuestionable. Sin embargo, la victoria y la alegría fueron del elenco salteño, que se llevó un premio enorme del Juan Alberto García. For Ever deberá levantar rápidamente la cabeza porque se viene el clásico y no hay tiempos para lamentos, deberá vencer a Sarmiento si quiere seguir peleando en los puestos de vanguardia.

Sintesís

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

GIMNASIA Y TIRO (1): Luciano Silva; Juan Galetto, Alfredo González Bordón, Guido Milán y Rubén Villarreal; Ivo Chaves, Joaquín Iturrieta, Walter Busse, Nicolás Capellino; Luciano Herrera y Juan Perillo. DT: Rubén Forestello.

Gol: 20PT Enzo Bruno (FE), en contra.

Cambios: ST Luis Leguizamón x Cristian Ibarra (FE) y Ricardo Acosta x Gonzalo Alarcón (FE), 12ST Gaspar Triverio x Lucas Jofré (FE), 17ST David Villa x Nicolás Capellino (G), 22ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas (FE) y Cristian Barinaga x Enzo Bruno (FE), 35ST Juan Pablo Cárdenas x Luciano Herrera (G)

Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo). Asistentes: Gonzalo Ferrari y Hugo Fleitas (ambos de Rosario). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.

Compartir

Linkedin Print