Torneo Federal A: hay fecha de inicio, formato y apoyo para San Martín

Compartir

Linkedin Print

El Consejo Federal, en reunión virtual, aprobó que el torneo comenzará el 11 de abril. El certamen se dividirá en dos zonas. El ganador de cada grupo jugará por el primer ascenso. Luego habrá un Reducido para el segundo ascenso. En cuanto a San Martín de Formosa, que se bajó de la competencia por motivos ajenos a su voluntad, este martes hubo una postura unánime de los clubes para que no haya sanción al club formoseño, más allá de que la decisión final la tendrá el Consejo Federal.

Primó el bosquejo del Consejo Federal que salió a la luz el lunes y ya está todo resuelto. El torneo Federal “A” de fútbol ya tiene fecha de inicio y formato tras la reunión virtual realizada este martes por la noche.

El certamen comenzará el 11 de abril y se extenderá hasta el 5 de diciembre, con lo cual se garantizan -como mínimo- siete meses de competencia a todos los equipos. Se jugará todos los fines de semana y el certamen no se parará por la Copa América.

El formato presentado por el Consejo Federal, a través del secretario Javier Treuque, y aprobado por la mayoría de los dirigentes de los clubes, fue el de dividir el torneo en dos zonas: Norte y Sur. Allí en cada grupo jugarán todos contra todos, a dos ruedas (30 fechas). Y el ganador de cada zona jugará la final por el primer ascenso.

Luego, para el segundo ascenso, se armará un Reducido entre los que terminen entre el 2° y 8° puesto de cada grupo. Los cruces de la primera etapa del Reducido serán: 2° de la zona Sur vs 8° de la zona Norte, 3° Sur vs 7° Norte, 4° Sur vs 6° Norte, 5° Sur vs 5° Norte, 6° Sur vs 4° Norte, 7° Sur vs 3° Norte y 8° Sur vs 2° Norte. Los cruces en esta primera etapa serán a encuentro único en cancha del equipo mejor ubicado. Allí clasificarán siete equipos y se sumará el perdedor de la primera final.

Los cruces en la segunda etapa del Reducido (cuartos de final) serán también a un solo partido con la diferencia que a partir de esta instancia se jugará en cancha neutral. Lo mismo ocurrirá en las semifinales y final.

Además, se confirmó que no habrá descensos y que el potable tercer ascenso contra un equipo de la Primera B Metropolitana quedará sujeto a disposición del Comité Ejecutivo. La semana que viene quedaría confeccionado el fixture del certamen.

En cuanto al mercado de pases, la ventana del Sistema de Correlación de Transferencias (TMS, por sus siglas en inglés) se abrirá para la divisional el 26 de junio y por 7 ó 10 días, por lo que los clubes podrán incorporar hasta dos jugadores a mitad del campeonato.

Zona norte

Si bien todavía falta la confirmación oficial, en la zona Norte quedarían 15 equipos: Boca Unidos (Corrientes), Central Norte (Salta), For Ever (Resistencia, Chaco), Crucero del Norte (Garupá, Misiones), Defensores (Pronunciamiento, Entre Ríos), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires), Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires), Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), Gimnasia y Tiro (Salta), Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos), Racing (Córdoba), Sarmiento (Resistencia, Chaco), Sportivo Atlético Club (Las Parejas, Santa Fe), Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba) y Unión (Sunchales, Santa Fe).

Zona sur

La zona Sur quedaría compuesta por 16 elencos: Camioneros (Nueve De Abril, Buenos Aires)

Cipolletti (Cipolletti, Río Negro), Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires), Club Ciudad De Bolívar (Bolívar, Buenos Aires), Deportivo Madryn (Puerto Madryn, Chubut), Ferro Carril Oeste (General Pico, La Pampa), Huracán Las Heras (Las Heras, Mendoza), Independiente (Chivilcoy, Buenos Aires), Juventud Unida Universitario (San Luis), Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires), Sansinena (General Cerri, Buenos Aires), Sol de Mayo (Viedma, Río Negro), Sportivo Desamparados (San Juan), Sportivo Estudiantes (San Luis), Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan) y Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos Aires).

Compartir

Linkedin Print