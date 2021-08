Torneo Federal A: hubo reparto de puntos en el clásico entre Sarmiento y For Ever

Compartir

Sarmiento y For Ever igualaron 1 a 1 en un partido donde Sarmiento fue superior en el primer tiempo y, con orden, For Ever logró incomodar a un “decano” que no supo lastimar en el complemento. Los goles fueron convertidos por Luis Silba y Yair Marín. A los 18 de la primera parte fue expulsado David Valdez en la visita.

En el primer tiempo Sarmiento manejó los hilos del juego, el rápido tanto del “tanque” Silba ante un quedo importante de la última línea de For Ever y la inmediata expulsión de Valdez, el equipo de Damato generó varias situaciones de real peligro.

En el complemento, el ingreso de Óscar Gómez mejoró a For Ever, le dio orden y presencia en el mediocampo. El rápido tanto de Marín que equilibró las acciones, le dio mayor emoción al juego, Sarmiento lo fue a buscar, pero For Ever se refugió en su campo y dejó pasar el tiempo.

El empate deja un mejor sabor de boca a la visita que encontró la igualdad y se encargó de defenderse bien ante un Sarmiento sin ideas para quedarse con el partido.

El partido

El encuentro arrancó parejo, con Sarmiento intentando ser protagonista con los laterales y For Ever apelando a la velocidad de Jofré y Triverio por derecha, además de la calidad de Barinaga. La primera situación, fue justamente de los dirigidos por Cravero, una serie de rebotes y la pelota que deriva en Emanuel Díaz que de volea sacó un remate débil pero muy esquinado, Carrera alcanzó a desviar la pelota y el palo le negó el grito de gol al volante del “Negro”.

Pero rápidamente apareció Cañete, primero para sacar a relucir su jerarquía sobre Elgorriaga y con Silba, llamativamente en soledad, que tuvo una doble chance, primero de cabeza que el travesaño le dijo que no, pero tras el rebote el mismo Silba estableció la única diferencia de esos primeros 45 minutos.

Allí se desmoronó For Ever, Cañete nuevamente hizo un desastre en la última línea de la visita y David Valdez tuvo que bajarlo. Ceballos interpretó correctamente que era último hombre y expulsó al zaguero central y eso fue el cierre definitivo de la primera mitad para el equipo de Cravero.

Sarmiento se agrandó, tuvo chances con el mismo Cañete y algún cabezazo de Gauna. El fondo de For Ever daba para cualquier cosa, pero el “decano” no supo capitalizar todas las ventajas que tenía para jugar de contragolpe y se fueron al descanso ganando solamente 1 a 0.

En el complemento ingresó Oscar Gómez y su presencia en el mediocampo cambió todo. For Ever tuvo orden, se paró mejor, adelantó a su defensa y buscó arrimarle peligro, al menos desde la actitud equilibró esos primeros minutos.

Allí encontró la igualdad, con la pelota parada y un córner ejecutado por Allende que encontró a Díaz metiendo la pelota al área y con Barinaga bajándola, apareció Marín para puntear la pelota ante la salida de Carrera y estableció el empate.

A partir del tanto visitante, Sarmiento lo fue a buscar, For Ever retrasó líneas, agrupo gente detrás de la línea de pelota y el “decano” no tuvo ideas para generarle peligro al arco de Canuto. For Ever empezó a hacer todo lento y buscó que el tiempo pase.

El partido terminó igualado, con un Sarmiento muy superior en el primer tiempo, ante un For Ever sin orden y sin actitud, y un segundo tiempo con mucho orden y despliegue de los dirigidos por Cravero y un “decano” que lo buscó, pero no tuvo ideas para quedarse con los 3 puntos.

Sintesís

SARMIENTO (1): Juan Ignacio Carrera; Emmanuel Córdoba, Brian Berlo y Brian Negro; Gabriel de León, Rodrigo Montenegro, Daniel Ibáñez, Sergio Sagarzazu y Julián Gauna; Gonzalo Cañete y Luis Silba. DT: Ariel Damato.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Marcos Fissore, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Lucas Jofré y Cristian Barinaga. DT: Daniel Cravero.

Goles: 11PT Luis Silba (S). 8ST Yair Marín (FE).

Incidencia: 18PT Expulsado David Valdez (FE).

Cambios: 42PT Marcos Giménez x Gaspar Triverio (FE). ST César More x Fabricio Elgorriaga (FE). Óscar Gómez x Gonzalo Alarcón (FE). 16ST Guillermo Sánchez x Brian Negro (S). 21ST Ricardo Acosta x Lucas Jofré (FE). 21ST Luis Leguizamón x Cristian Barinaga (FE). 30ST Matías Fantín x Daniel Ibáñez (S). 30ST Ángel Piz x Sergio Sagarzazu (S).

Árbitro: César Ceballos (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Emanuel Serale (Córdoba). Cuarto árbitro: Álvaro Carranza (Villa María). Estadio: Centenario, de Sarmiento.

