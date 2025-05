Torneo Federal A: Juventud Antoniana venció a Boca Unidos por 2 a 1

En el encuentro correspondiente a la octava fecha de la Zona 4 del Torneo Federal «A» de Fútbol, Boca Unidos sufrió una nueva derrota como visitante ante Juventud Antoniana por 2 a 1, en un cotejo en el cual el árbitro Luis Martínez terminó perjudicando el equipo correntino con un pésimo arbitraje. El «aurirrojo» en la próxima jornada recibirán a Crucero del Norte en el predio «Leoncio Benítez».

En el inicio del partido el dueño de casa Juventud Antoniana buscó imponer condiciones, jugando en campo de Boca Unidos, tratando de llevar las acciones cerca de David Acuña. Con el correr de los minutos, Boca Unidos logró llevar el juego a la mitad de la cancha donde intentó manejar el balón. El elenco local llegaba mediante las pelotas paradas, y así pudo generar peligro luego de un tiro de esquina desde el sector derecho, que logró conectar en el primer palo Julio López, que pudo desviar pero no darle dirección, y por eso la pelota cruzo todo el arco y se terminó yendo cerca del palo izquierdo.

A los 31´ luego de un buen contragolpe que fue comandado por Leandro Gómez, que jugó con Ataliva Schweizer, quién habilitó a Maxi Osurak, que alcanzó a definir, pero el arquero Matías Montero dio rebote, pero le terminó quedando a Ángel Piz, que sacó el derechazo para poner 1 a 0 para el «aurirrojo». Con el envión del gol, los de la ribera correntina tuvieron una muy clara situación para aumentar la ventaja, a los 34´, luego de una buena recuperación de Ángel Piz, que de primera habilitó a Maxi Osurak, que picó para quedar mano a mano con Matías Montero, pero el arquero de Juventud Antoniana logró evitar la caída de su arco al tapar el remate con su cuerpo.

En el tiempo de descuento, luego de un error en la zona defensiva de Juventud Antoniana, le terminó quedando la pelota a Maxi Osurak, que al no tener nadie cerca con quién poder jugar, decidió hacer la individual y sacar el remate desde afuera del área, pero su derechazo se fue muy por encima del travesaño, y así finalizó la primera parte, de un encuentro donde luego de un comienzo en el que el salteño genero riesgo con las pelotas paradas, pero sin claridad, por lo que el «aurirrojo» se fue afianzando en el partido, empezó a ganar terreno, y con espacios, llegó el contragolpe que derivó en el gol de Ángel Piz, que le permitió irse al descanso con la ventaja de 1 a 0.

En el inicio del complemento, Juventud Antoniana rápidamente se iba a encontrar con el empate, ya que a los 3´, luego de un desborde por el sector derecho donde Mateo Mamaní tira el centro, se desvía y le termina quedando a Alejandro Taborda, que se metió en el área a pura gambeta dejó en el camino a David Acuña, y alcanzó a tirar el balón para la llegada de Emanuel Romero, que sacó el remate que se metió junto al palo derecho del arco de Boca Unidos, para decretar el 1 a 1. Tras el gol del elenco salteño, llegó una fuerte protesta desde el banco de suplentes del «aurirrojo» encabezada por el técnico Matías Mazmud, debido a la clara posición adelantada de Alejandro Taborda en el gol de Antoniana.

Con el envió anímico que significó la igualdad en el marcador, Juventud Antoniana fue en busca de darlo vuelta, y rápidamente lo iba a encontrar, ya que a los 17´, cuando el recién ingresado Sergio Frutos, se hizo cargo del tiro libre, y terminó rematando al palo de David Acuña, que dio un paso para el costado, por lo que después no logró llegar con el vuelo hacia el palo derecho, por lo que el elenco salteño se puso en ventaja por 2 a 1. Ya con el resultado encontra, Boca Unidos no tuvo armar para intentar dar vuelta la historia, y volvió a sufrir una nueva derrota en condición de visitante, que lo continúa dejando en el último puesto de la tabla de posiciones de la Zona 4.