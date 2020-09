Torneo Federal A: la AFA habilitó los entrenamientos

Compartir

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un Boletín Oficial en el confirma la autorización de entrenamientos grupales y partidos amistosos para todos los equipos de las diferentes categorías del fútbol argentino.

Con respecto al Torneo Federal A, el regreso a los entrenamientos será el 26 de octubre y por ende una novedad que será evaluada por las autoridades de los treinta clubes que integran la divisional de ascenso, quienes tenían previsto reunirse este viernes para determinación la fecha de regreso, el formato, y la reanudación de la competencia.

Los equipos se encontraban de una determinación desde la sede de Viamonte sobre este asunto, por lo que ahora habrá que esperar si finalmente se desarrolla la asamblea virtual entre los presidentes.

Estas son las fechas que AFA estipuló, respetando el protocolo correspondiente, para el regreso de las prácticas grupales y amistosos:

21/9: Liga Profesional y Primera Nacional (prácticas grupales), Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del Fútbol Femenino (entrenamientos)

24/9: Liga Profesional y Primera Nacional (partidos amistosos)

12/10: Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del Fútbol Femenino (prácticas grupales)

26/10: Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y Primera A del Fútbol Femenino (partidos amistosos)