Torneo Federal A: Pablo Cuevas recuperaría la titularidad en Chaco For Ever

Se viene Sportivo Belgrano. For Ever ya hizo foco en el choque del domingo (18.30) ante los de San Francisco en el “Juan Alberto García”, por la 21ª fecha del Federal “A”.

El plantel entrenó el miércoles por la mañana en el predio de Quinta Zurano. Y este jueves, a las 18, realizará la práctica de fútbol en el “Gigante” en donde Daniel Cravero empezará a definir el 11.

Y habrá variantes obligadas. Gaspar Triverio sufrió una lesión en el empeine de su pie izquierdo y tendrá para 40 días de recuperación. Y Lucas Jofré tuvo una fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda y también deberá recuperarse para volver a jugar.

Además, hay dos sancionados: David Valdez vio la roja ante el “decano”. Y Gonzalo Alarcón llegó a la quinta tarjeta amarilla. El que se recupera bien de una sobrecarga es Fabricio Elgorriaga, que fue titular el domingo pero todavía no está 10 puntos.

La buena noticia pasa por el delantero Cristian Ibarra, que se recuperó de una sobrecarga muscular, tras una semana de descanso, y ya trabaja a la par del grupo.

En principio habría cinco cambios: Pablo Cuevas por Valdez (Fissore pasa a la zaga), César More por Elgorriaga, Marcos Giménez o Ricardo Acosta por Triverio, Oscar Gómez por Gonzalo Alarcón y Cristian Ibarra o Luis Leguizamón por Jofré.

El probable 11: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Marcos Giménez o Ricardo Acosta, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Cristian Ibarra o Luis Leguizamón.

Con el triunfo de Central Norte de Salta, que venció el miércoles por 2 a 0 a Sportivo Belgrano en San Francisco, el elenco salteño quedó tercero y For Ever pasó al cuarto lugar de la tabla. Si bien el objetivo central es terminar primero (hoy está a diez puntos de la cima, con diez fechas por disputar), el “Negro” no se puede descuidar en la lucha por quedar entre el segundo y el octavo puesto (play off por el segundo ascenso) ya que el que hoy está noveno (Defensores de Pronunciamiento) está a sólo seis puntos del elenco chaqueño.

El árbitro en el choque del domingo será el tucumano Nelson Bejas, asistido por Sergio Pérez y Andrés Franco (ambos de Corrientes). El cuarto: José Ponce (Tucumán).

Sarmiento se alista para

visitar a Racing en Córdoba

Tras la práctica de fútbol de este jueves por la mañana, Ariel Damato, DT de Sarmiento, determinó que Federico López regresará al equipo titular tras cumplir la fecha de suspensión por cinco amarillas en el clásico ante For Ever y de cara al choque del domingo a las 11:30 ante Racing en Córdoba, uno de los punteros de la zona Norte en el Federal “A”.

López por Julián Gauna será el único cambio en relación al cotejo anterior, en el lateral izquierdo. El resto será la misma formación que viene de igualar en el clásico, e inclusive el dispositivo táctico será similar. En consecuencia, Sarmiento formará con: Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Emanuel Córdoba, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Rodrigo Montenegro, Daniel Ibáñez y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete y Luis Silba.

En cuanto a los lesionados, el volante central Claudio Cevasco se realizó una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión que tuvo en su rodilla izquierda en la derrota (0-3) ante Central Norte en Salta. Si los estudios no arrojan lesión de gravedad, sólo se tratará de un esguince y el mediocampista tendrá para una semana más de recuperación. Y en caso de que sea una lesión en la zona colateral o de menisco, la recuperación demandará más tiempo.

El que también se viene recuperando es el delantero Sebastián Parera, que tuvo una fascitis plantar. Se estima que la semana que viene ya trabajará a la par del grupo y tendría chances de jugar recién en la fecha 23 ante Douglas Haig en Pergamino.

Sarmiento viajará este viernes por la noche hacia Córdoba, donde quedará hospedado a la espera del cotejo del domingo. Tras este partido, la idea es jugar el viernes 10 de septiembre por la noche, ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, por la 22ª fecha, ya que el domingo 12 hay elecciones PASO.

