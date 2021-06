Torneo Federal A: “Pepe” Ledesma le dio la victoria a Olimpo ante Huracán Las Heras

Compartir

Olimpo sigue remontando en las posiciones. Venció 1-0 a Huracán Las Heras, en Bahía Blanca, con un tanto de penal anotado por el formoseño Diego Ledesma, a los 62 minutos.

Por su parte, Sansinena cayó 3-1 ante Independiente, en Chivilcoy, mientras Villa Mitre perdió por 1 a 0 ante Círculo Deportivo, en Mar del Plata, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Federal A.

El tanto del elenco de Nicanor Otamendi fue convertido por Ever Ullua, a los 25 minutos del primer tiempo.

Por su parte, en Chivilcoy, Sansinena cayó por 3 a 1 ante Independiente. Las conquistas del dueño de casa las anotaron Marcos Salvaggio, a los 39 minutos del primer tiempo, y Recalde, en contra, a los 9 minutos del complemento. Jonathan López estiró la cuenta para el local, a la vez que Maximiliano Bowen descontó transitoriamente para el albirrojo.

A For Ever se le

escapó en el final

Parecía que For Ever se encaminaba al triunfo, con un gol de penal de Barinaga, pero Unión de Sunchales encontró el empate en el tramo final. Fue 2 a 2 en el “Gigante”. El “Negro” cayó al tercer lugar. La próxima: ante Crucero en Garupá.

For Ever lo tenía al partido entre las manos, lo ganaba 2 a 1. Pero apareció Alberione que buscó un centro y encontró ángulo. Ibarra y Barinaga de penal hicieron los goles del “Negro”, Tomás Federico había puesto transitoriamente en ventaja a Unión. Fue 2 a 2 en el “Gigante” por la 9ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol. Fueron titulares Pablo Cuevas y Matías Romero.

Sarmiento tuvo que

conformarse con el empate

Sarmiento, en su visita a Sportivo Las Parejas, igualó 2 a 2, por la novena fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”. El “Decano”, que en todo el partido prácticamente fue perdiendo, lo pudo igualar sobre el epílogo con el tanto de Claudio Cevasco. Previamente Daniel Salvatierra, puso dos veces en ventaja al local, y lo igualó transitoriamente el volante Agustín Lavezzi. Ahora Sarmiento recibirá el sábado en el Estadio Centenario a Boca Unidos de Corrientes.

Crucero perdió en

Salta ante Central Norte

Crucero del Norte no pudo ante Central Norte y cayó en Salta por 4 a 1, habría la cuenta a los 8 minutos Pablo Motta, pero el local con goles de Barbero, Giménez y Magno x 2 el equipo de Medran se quedó con la tercera victoria al hilo mientras que Crucero no puede sumar de visitante. El sábado recibe a Chaco For Ever por la 10ma fecha del Federal A de Fútbol.

