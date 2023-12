Torneo Federal «A»: Raúl Valdez vuelve a ser el DT de Sarmiento

Regresa al “Decano” en su tercera etapa en el club. Sus equipos reflejaron una identidad que quedó muy grabada en la retina de los hinchas. La pretemporada comenzará el 1 de enero. El torneo comenzaría recién en marzo.

Raúl Valdez regresa a Sarmiento. Sin lugar a dudas que, para los hinchas, en un año nefasto que se cierra desde lo deportivo, es la mejor noticia que podían recibir. Es el regalo para el arbolito de navidad.

Valdez comandará por tercera vez al equipo en el Federal “A” de fútbol. Estará acompañado por Joaquín Espíndola como ayudante de campo y por Ricardo “Richard” Meyer en la preparación física, quiénes ya estuvieron también en el proceso anterior de Valdez como entrenador. Actualmente ambos están en Juventud de Tirol, como DT y “profe”, pero ya informaron a la dirigencia que el 31 de diciembre no continuarán en sus cargos, independientemente de los resultados del “Tricolor” en el Regional Amateur.

La idea del entrenador es comenzar con la pretemporada el mismo lunes 1 de enero, en principio con los pibes del club que juegan la Liga Chaqueña y que ya tuvieron rodaje en el Federal “A”, para luego ir sumando los refuerzos. También habrá que tratar de extender los contratos con los futbolistas que a Valdez le interesen y que fueron parte del plantel en esta temporada.

Todavía no hay fecha definida para el inicio de la temporada 2024 del Federal “A”, pero se estima que recién comenzaría en marzo. Tampoco se definió el formato del certamen.

Sanción reducida

La Asociación de Clubes (AdC) de básquetbol le realizó una reducción considerable en la multa económica que las autoridades aplicaron a Sarmiento tras desertar su participación en la Liga Argentina de Básquetbol que se encuentra en pleno desarrollo.

El monto era de 32 millones de pesos en concepto de multa, y el acuerdo rubricado ante escribano se estableció en 12 millones. El plan de pago contempla ocho cuotas consecutivas a partir del mes de enero de 2024. En lo que respecta a lo deportivo son cinco años sin poder jugar.

Sin embargo, esta pena no comprende a las inferiores que sí podrán afrontar los torneos nacionales.

Cabe recordar que a último momento un sector de la comisión directiva resolvió no ser de la partida en la competencia por el factor económico, mientras que otros impulsaban la actuación con dinero de los sponsors, que en el momento no apareció.

La AdC comprendió los argumentos presentados por el club chaqueño y tuvo una rebaja en la cifra.