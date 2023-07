Torneo Federal A: Sarmiento cayó en Rafaela y no pudo llegar a la punta

El «Decano» perdió 2 a 1ante 9 de Julio en el inicio de la fecha 21. Se puso en ventaja por el gol de Olego, pero Centurión y Bravo lo dieron vuelta. No pudo ni con un hombre de más. El sábado 22 recibirá a Central Norte de Salta.

Sarmiento cayó en Rafaela por 2 a 1 frente a 9 de Julio, en juego disputado este viernes por la 21ª fecha de la zona Norte del torneo Federal A de fútbol. Franco Olego, de penal, abrió el tanteador para el “Deca”, lo empató Facundo Centurión y sobre el final Román Bravo lo dio vuelta para el “León”. El equipo de Maximiliano Barbero finalizó el encuentro con un hombre menos por la expulsión de Agustín Vera.

Con este resultado el equipo de “Naza” Godoy dejó escapar la oportunidad de quedar puntero junto a Gimnasia y Tiro, que este sábado visita a Boca Unidos en Corrientes.

En la próxima fecha, el elenco chaqueño recibirá a Central Norte de Salta en el Centenario.

Mucha presión ofensiva impuso el equipo de 9 de Julio en el arranque, con lo cual incomodó en las salidas a Sarmiento que le llevó tiempo ponerse a tono con el partido. Salteó muchas líneas el equipo de Godoy hasta que por izquierda encontró vías de conexión que lo llevaron a tener situaciones claras frente al arco de Grinovero.

Olego y Vega siempre estuvieron expectantes a un error defensivo, ya que el “León” constantemente jugaba hacia atrás con su arquero. Promediando la mitad de la primera parte, el “Deca” era superior en juego, Sagarzazu y Mansilla ganaron la media cancha y de ahí nacían avances prósperos para la visita, pero no podía concretar. Al descanso se marcharon sin abrir el marcador.

El complemento comenzó nuevamente con 9 de Julio en presión ofensiva, pero la respuesta de Sarmiento no llegaba y cada vez jugaba más cerca del arco de Di Fulvio. Lapetina ya no era salida y el doble cinco no cortaba ni podía hacerse del balón con lo cual los delanteros quedaron aislados.

Pero cuando parecía que Sarmiento no generaba nada, llegó el gol. Pasados los 20 minutos Franco Olego aprovechó un avance que comenzó Resquín y dentro del área remató para que la pelota dé en la mano de un rival y el árbitro Carranza terminó sancionando penal. El propio Olego se hizo cargo y lo cambió por gol para el 1 a 0.

Todo hacía presagiar que el equipo chaqueño se iba a acomodar en el juego con la ventaja, pero ésta le duró menos de cinco minutos. De un córner desde la derecha, la pelota fue al área del “Deca” y Pardo cabeceó hacia atrás habilitando a Facundo Centurión, que puso el marcador 1 a 1, a los 28 minutos.

El empate animó al local e hizo dudar a la visita y el “León” fue más hasta que a cinco del final se fue expulsado Vera en el equipo de Barbero por doble amarilla.

Cuando todo hacía suponer que Sarmiento con uno más lo iba a ir a buscar, llegó la acción individual de Román Bravo que tras enganchar dos veces la colgó del ángulo de Di Fulvio para poner el definitivo 2 a 1, a los 44 minutos.

Ganó 9 de Julio por 2 a 1 y Sarmiento dejó pasar una gran oportunidad en su lucha con Gimnasia y Tiro por el “uno” del grupo.

9 DE JULIO (2): Agustín Grinovero; Jonatán Bogado, Facundo Centurión Aragon, Frank Salas Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Ariel López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibañez. DT: Maximiliano Barbero.

SARMIENTO (1): Emilio Di Fulvio; Mariano Puch, Facundo Pardo, Franco Domínguez y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Maximiliano Resquín; Franco Olego y Claudio Vega. DT: Víctor Nazareno Godoy.

Goles: 24ST Franco Olego (S), de penal. 28ST Facundo Centurión (9dJ). 44ST Román Bravo (9dJ).

Incidencia: 40ST Agustín Vera (9dJ), qué expulsado.

Cambios: 17ST Wilson Ruiz Díaz por López (9dJ). 22ST Franco Schiavoni por Cañete (S). 22ST Diego Auzqui por Vega (S). 26ST Agustín Costamagna por Peralta (9dJ). 26ST Fernando Núñez por Ibáñez (9dJ). 33ST Max Pared por Resquín (S). 45ST Daniel Salvatierra por Sagarzazu (S).

Árbitro: Álvaro Carranza. Asistentes: Christian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Matías González. Estadio: Germán Solterman, de 9 de Julio.

