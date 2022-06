Torneo Federal A: Sarmiento perdió en Salta antes de recibir a San Martín

Compartir

En el cierre de la 15ª fecha de la zona Norte del Federal “A”, Sarmiento perdió ante Central Norte de Salta por 2 a 0. Los goles del local los marcaron Diego Magno, que además malogró un penal, y el chaqueño Gonzalo Ríos.

El equipo de Fernández no pudo escalar posiciones y se quedó en el tercer lugar del grupo, que ahora comparte con Douglas Haig, Sportivo Las Parejas y San Martín de Formosa que será su próximo rival, el lunes a las 15 en el Centenario.

El partido

El arranque del partido fue parejo donde ambos equipos buscaron el protagonismo. El que se impuso en la mitad de cancha con un buen trabajo de Carrizo y Capurro fue Central Norte, que tenía ya el control de la pelota, pero no inquietaba.

Sarmiento no tenía el balón por mucho tiempo y cuando lo podía controlar Roldán no había conexiones cercanas para hacer jugar al equipo. El local anuló a Cañete y el ataque del “decano” estaba largo e inconexo.

Sobre el final del primer tiempo y cuando no parecía pasar más nada, Morello metió un centro al corazón del área y Diego Magno atacó el balón para conectar de cabeza y colocarlo contra el palo de Mitre para el 1 a 0 del “cuervo” salteño.

Para el complemento el equipo chaqueño buscó protagonismo, pero no tomó nota de los errores propios que ya venía arrastrando y estos mismos errores le permitieron a Magno llegar al área con la pelota tras recuperarla en la salida Ríos y Lapetina tuvo que cruzarlo al “Sacha” cometiendo penal. El propio Magno lo malogró dándole una oportunidad más al “decano”.

Fernández agotó las variantes en dos ventanas poniendo todo lo ofensivo que tenía en el banco, pero Sarmiento necesitaba juego y es lo que no tuvo con Roldán y sin el “10” cuando fue reemplazado. Muchos jugadores en ataque, pero la pelota nunca llegaba para inquietar al arquero Hass.

Central Norte aprovechó su momento y extendió la ventaja. Córner de Magno, cabezazo de Gonzalo Ríos y floja respuesta de Mitre para el 2-0 en la mitad del segundo tiempo. La respuesta más clara del equipo chaqueño fue a cinco del final con un cabezazo de González y nada más.

Perdió Sarmiento y bien, por lo que no pudo sobreponerse en la tabla a su rival de turno. El “decano” quedó tercero con Douglas Haig, Las Parejas y San Martín, y justamente será el equipo “franjeado” su próximo rival en el Centenario cuando se midan el lunes a las 15 horas.

Síntesis

Central Norte (2): Fabricio Hass; Iván Antunes, Leonardo Rodríguez, Pablo Calderón y Manuel Morello; Cristian Chavarría, Juan Capurro, Juan Carrizo y Walter Berrondo; Diego Magno y Gonzalo Ríos. DT: Cristian Zurita.

Sarmiento (0): Lisandro Mitre; Rodrigo López Alba, Facundo Ruíz, Héctor González y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu e Israel Roldán; Franco Pérez y Maximiliano Brito. DT: Leonardo Fernández

Goles: 39PT Diego Magno (CN). 23ST Gonzalo Ríos (CN).

Incidencia: 5ST Diego Magno malogró un penal para Central Norte.

Cambios: 9ST Aldo Araujo por Cañete (S). Matías Montejano por Mansilla (S). 9ST Franco Olego por Pérez (S). 25ST Julio Ramírez por Berrondo (CN). 28ST Emmanuel Pío por Roldán (S). 28ST Sebastián Parera por Brito (S). 31ST Germán Lesman por Ríos (CN). 42ST Javier Hussein por Magno (CN).

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistentes: José Ponce (Tucumán) y Leila Argañaraz (Tucumán). Cuarto árbitro: Emilio Maguna (Santiago del Estero). Estadio: Padre Ernesto Martearena.

