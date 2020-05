Torneo Federal: Atlético Saladas cerró su temporada con una reunión virtual

Compartir

La Comisión Directiva y el plantel profesional del rojo mantuvieron días atrás un encuentro vía Zoom, a modo de finalización de la temporada luego de conocerse la determinación de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) de culminar el torneo del presente año en esta categoría, como también en la Liga Argentina (ex TNA) producto de la pandemia del COVID-19.

Si bien el torneo no finalizó de la manera que todos esperaban, dentro de una cancha, jugando un playoffs seguramente o más allá del resultado deportivo, en una cena de camaradería como acostumbró siempre el club, los protagonistas aprovecharon para hacer un balance de todo lo vivido en una temporada atípica a través de la plataforma digital.

Participaron de la misma la presidente del club, Andrea Natalia Yaya y la Tesorera, Emma Busiol, más el cuerpo técnico encabezado por Bruno Chareun y todos los jugadores, tantos los profesionales como juveniles.

Todas las partes coincidieron más allá de sufrir cambios en el cuerpo técnico y en las fichas mayores del equipo, sumado a resultados que no se dieron, el balance final fue aceptable, ya que Atlético venía en una importante levantada, ganando 3 partidos consecutivos (algo que no había pasado antes en esta temporada) y logrando un juego optimo a pedir del entrenador. En ese contexto llegó el párate, a priori parcial.

Pero por supuesto que la prioridad fue la salud de todos, y la decisión posterior de suspender el torneo fue aceptada por todos. El plantel fue licenciado y entrenó de forma individual cada uno en sus casas acorde a la rutina del Profe Julio Sosa, esperando novedades y que pasara la problemática de salud.

Pero finalmente la suspensión de la temporada se hizo oficial el pasado 29 de abril, y tras la misma, el Club Atlético Saladas realizó este encuentro vía Zoom donde la titular de la institución agradeció en nombre de la comisión directiva, socios y colaboradores, a todos los que fueron parte de este sueño una temporada más, y deseando lo mejor en el porvenir a cada uno de los chicos que fueron parte del equipo como al cuerpo técnico.

Al día

Tras este encuentro virtual, la dirigencia se abocó a cumplimentar todos los compromisos de contratos con el plantel, abonando su totalidad, como también a cada uno de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales se trabajó durante esta temporada.

De esta forma, el rojo sigue siendo uno de los pocos clubes del Torneo Federal de Básquetbol en cerrar cada temporada al día en todos los aspectos, manteniendo su seriedad y responsabilidad con el paso del tiempo y siendo el club correntino con mayor trayectoria en la categoría.