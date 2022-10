Torneo Interior B: Taraguy cayó de local y Aranduroga fue goleado en Mendoza

Compartir

Otra vez los equipos correntinos perdieron frente a los representantes de Mendoza, ya que en Corrientes, Taraguy cayó frente a Los Tordos por 33 a 10, mientras que como visitante Aranduroga fue goleado por Marista 104 a 10.

Se disputó este sábado la cuarta fecha de la Zona 8 del Torneo del Interior «B», donde Taraguy mejoró su producción pero no le alcanzó y terminó cayendo en su estadio ante Los Tordos de Mendoza por 33 a 10, mientras que Aranduroga fue apabullado en tierras cuyanas por Marista que lo venció por un contundente 104 a 10.

Con estos resultados, y a dos fechas para culminar la fase clasificatoria de la zona 8, los correntinos quedaron sin posibilidades de lograr la clasificación a la siguiente fase del certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Taraguy cambió su imagen, levantó su nivel y le jugó de igual a igual a Los Tordos. En el cierre de la primera rueda, hace una semana, el equipo mendocino se había impuesto 61 a 14, pero ayer la historia fue distinta. La etapa inicial del partido disputado en la capital correntina, tuvo un gran ritmo y con los dos equipos intentando atacar desde todos los sectores.

Dentro de ese contexto, a los 13 minutos sorprendió Taraguy que con la potencia de Guillermo Abeledo logró quebrar la defensa rival para que Alfredo Sanabria llegue por la punta izquierda al primer try de la tarde. La respuesta de Los Tordos llegó a los 23 con su pack de delanteros. El line fue una formación donde se impuso a lo largo de todo el partido y sirvió como plataforma de lanzamiento para la jugada que terminó con el try de Mateo Pannochina convertido por Pedro Lértora.

Casi de inmediato, a los 25, el equipo correntino anotó su segundo try. Otra vez el ataque constante, involucrando a muchos jugadores a lo ancho de la cancha, le permitió a Agustín De La Vega quedar con el camino abierto para llegar al ingoal. Con el correr de los minutos el desgaste físico se sintió en el Cuervo, que además quedó con dos jugadores menos en el cierre de la etapa por amonestaciones de Rodrigo Castro Méndez y Guillermo Abeledo. El conjunto cuyano aprovechó esa situación y con el line y maul generó el espacio para que Francisco Cassone pueda apoyar un try.

En el inicio del segundo tiempo y todavía con dos jugadores menores, Taraguy cerró el juego, avanzó con la pelota pegada a las formaciones móviles y se instaló en campo rival. Claro que no tuvo precisión para definir y cuando Los Tordos recuperó la pelota, a los 7 minutos, sacó un fulminante ataque que terminó con Lucas Pláceres en el ingoal correntino. Taraguy intentó seguir atacando pero chocó contra sus limitaciones y la buena defensa mendocina.

La visita presionó, provocó varios penales y siempre buscó el line para atacar. Así, a los 28, después de insistir con los delanteros, la pelota llegó al centro Francisco Martos para sumar el cuarto try cuyano. Los últimos minutos fueron con Taraguy en campo contrario buscando el descuento, sin embargo fue Los Tordos el que logró un nuevo try, gracias a la formidable corrida de Francisco Cassone que, desde su línea de 22, esquivó un par de tackles para llegar al try que le permitió lograr el punto bonus a su equipo. Todos los tries del segundo tiempo fueron anotados por Lértora, para dejar el marcador final en 33 a 10.

Por su parte Aranduroga sigue sin ganar en la competencia y este sábado recibió un duro golpe al perder frente a Marista por 104 a 10. El partido, que no tuvo equivalencias entre los equipos, se jugó en Mendoza, fue la revancha del que jugaron la semana anterior en la capital correntina y que ya había ganado Marista por 60 a 10. Con estos resultados, Marista lidera el grupo 8 con 20 puntos, Los Tordos tiene 15, Taraguy quedó con 5 y Aranduroga está con 0. El próximo fin de semana, Aranduroga será local de Los Tordos y Taraguy recibirá a Marista.

