Torneo Interprovincial y captación de talentos en Defensores de Formosa

El club Defensores de Formosa dio inicio un torneo interprovincial para probar jugadores en las categorías Sub 16 y Sub 19 desarrollándose el mismo en el Polideportivo Policial y que continuaba este miércoles en horas de la mañana. Participan los equipos de Defensores de Formosa en ambas categorías; Defensores de Herradura, Municipal de Laishí y Atlético Laguna Blanca en categoría Sub 16 además de Municipal de Villa Escolar, Juventud de Ibarreta y Belgrano de Clorinda en Sub 19.

Aprovechando las vacaciones de julio y en pos de poder captar talentos de diferentes puntos de la Provincia, el club Defensores de Formosa realiza un torneo en dos categorías; con cada delegación compuesta por 16 jugadores nacidos entre los años 2006-2007-2008 en Sub 16 y 2003-2004-2005 en Sub 19. La organización dispuso que jueguen todos contra todos por cxategoría en dos tiempos de 30 minutos cada uno.

El evento tenia su fin este miércoles cuando posterior a los partidos restantes de cada cuadrangular se realicen las entregas de premios.

SUB 16

Jugaron en la jornada de hoy

Defensores de Formosa-Defensores de Herradura

Municipal de Laishí-Laguna Blanca

Defensores de Formosa-Municipal de Laishí

Laguna Blanca-Defensores de Herradura

Miércoles 20

9:00 Defensores de Formosa-Laguna Blanca

9:00 Defensores de Herradura-Municipal de Laishí

SUB 19

Jugaron en la jornada de hoy

Defensores de Formosa-Municipal de Villa Escolar

Ibarreta-Clorinda

Defensores de Formosa-Ibarreta

Clorinda-Municipal de Villa Escolar

Miércoles 20

10:00 Defensores de Formosa-Clorinda

10:00 Municipal de Villa Escolar-Ibarreta

