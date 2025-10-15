Torneo Primera Nacional: el Mono Romero rescindió con Chaco For Ever

Tras las polémicas declaraciones del DT Pancaldo, el representante del jugador le comunicó a la dirigencia que buscarán nuevos horizontes. También se fueron: Cañete, Obregón, Fernández, Perinciolo, Rosales y Fleitas.

El centrodelantero Matías Romero rescindió su contrato y dejó de pertenecer a For Ever, al concluir la temporada 2025 de la Primera Nacional de fútbol.

El “Mono” tuvo su mejor año en el “negro”, marcando 11 goles y siendo una de las figuras del equipo. El representante le comunicó a la dirigencia del club chaqueño la idea de rescindir debido a que el delantero tendría ofertas tanto de equipos de Primera División de la Argentina como del exterior, que evaluará en los próximos días.

La salida de Romero se da tras las polémicas declaraciones del DT Ricardo Pancaldo, que al finalizar el partido del sábado ante Atlanta habló sobre la ausencia del “Mono”: “Romero no entrenó en la semana normalmente y en los estudios no salió ninguna lesión. Manifestó un dolor en el posterior, eso tienen que hablarlo mejor con el médico. Él se comunicó con el médico. En primer término, no se le pudo hacer el estudio. Y luego cuando se le hizo el estudio no salió nada”.

Además de Romero, también se sellaron las desvinculaciones del lateral derecho Mauricio Rosales, el central Jonathan Fleitas, el lateral izquierdo Ramiro Fernández y los volantes Brandon Obregón, Franco Perinciolo y el chaqueño Gonzalo Cañete quien estuvo dos temporadas en la institución.

For Ever volverá a los entrenamientos el lunes. La idea es mantener a tono físicamente al plantel y liberarlos en noviembre (en fecha a confirmar). La pretemporada comenzaría en los primeros días de enero. Y el torneo 2026, a principios de febrero.

HAY DÍAS PARA LOS

CRUCES DE CUARTOS

Finalizaron los octavos de final de Reducido y ya se conoce quiénes serán los equipos que pelearán por un lugar en las semifinales en busca del segundo ascenso a la Primera División.

Gimnasia de Mendoza fue el primer equipo en ascender, tras superar a Deportivo Madryn en la final por el boleto directo a la Liga Profesional. Ahora, el segundo lugar en la máxima categoría se definirá a través de los equipos del Reducido, a quienes a los ganadores de los octavos de final se le suma el «Aurinegro».

Los cruces quedaron definidos con días y horarios, donde el sábado Estudiantes de Río Cuarto visitará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 22 horas en el estadio El Gigante del Norte.

El domingo habrá doble jornada: Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto a las 14:45, mientras que Atlanta visitará a Deportivo Morón desde las 17 horas en el Nuevo Francisco Urbano.

Los duelos de ida se cerrarán el lunes, con el enfrentamiento entre Tristán Suárez y Estudiantes a las 19 horas en el estadio 20 de Octubre.

A partir de esta instancia, los encuentros se disputarán en formato ida y vuelta, y en caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada debido a la ventaja deportiva.

Por otro lado, aún no se confirmaron los días y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

De esta forma, ya son ocho los equipos que se ilusionan con llegar a ocupar el segundo pasaje a la Primera División y acompañar a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.