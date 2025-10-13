Torneo Regional NEA: CURNE es nuevamente el campeón

Venció por 22-3 a Taraguy y alzó su 11° título en el rugby del NEA. En 2026 jugará el Torneo del Interior «A» por cuarta vez en fila y su marca hegemonía con once coronas en los últimos 16 torneos zonales.
Esta vez no fue la excepción a la regla de los últimos años en al rugby regional. CURNE de Resistencia volvió a coronar la temporada del Regional de Clubes del NEA y alzó su título 11° en el historial de la competencia, sumando una hegemonía que lleva 17 temporadas. En la final de la Zona Campeonato, los canarios vencieron a Taraguy de Corrientes por 22-3 y coronaron un lustro de festejos que lo pone como pentacampeón regional.
Y quizá las chances de Taraguy crecieron en la previa, pero esa paridad pensada se fue diluyendo con el correr de los minutos y fue confirmando otra final «amarilla» que lo mantiene como máximo ganador del torneo.
Como en 2024, las intenciones de uno y otro parecía chocar con los errores forzados entre dos equipos que se asemejan en las ideas, pero CURNE parece llevarlas a cabo mejor que Taraguy. Y en los primeros minutos de vio algo de eso. El elenco chaqueño logró sostener la posesión y jugar en campo rival en la primera media hora de juego, inclusive descartando chances que lo pudo haber llevar a una ventaja mayor en el PT.
Un penal del apertura Juan Sánchez Castelán en los primeros minutos y el try de Francisco Liotta antes del minuto 20’ sellaron una ventaja inicial en el marcador, que solo pudo modificarse con ese penal de Ignacio Meabe, marcado para que Taraguy (10-3) se mantenga vivo en la primera parte.
En el complemento, CURNE confirmó que su juego podía lastimar a la defensa correntina y apoyó dos tries (por intermedio de Bruno Siri y Bruno Corbalán), siempre con la ventaja del hombre de más que el juego chaqueño tuvo en esos minutos, por las amonestaciones Moncada y Núñez e, Taraguy.
La idea correntina se desgastó y claudicó en los minutos finales, cediendo en los minutos finales para que CURNE prepare una nueva fiesta regional.
Ahora, CURNE volverá a representar al NEA en la elite del rugby nacional, mientras que Taraguy tendrá su chance en la reválida por una plaza en el Torneo del Interior «B», en 2026.
