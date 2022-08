Torneo Regional NEA: CURNE venció a Aranduroga y volvió a campeonar

Compartir

Linkedin Print

En la gran final del Regional NEA de Rugby, Aranduroga cayó en su estadio y en el alargue ante Curne de Resistencia por 26 a 16, y fue subcampeón, mientras que Taraguy derrotó a Sixty por 34 a 19, para terminar tercero.

El Regional NEA de Rugby concluyó este sábado y Aranduroga como local quedó en las puertas de la consagración que se le niega desde 2011, ya que en la gran final las «cebras» no pudieron con Curne, que se alzó con el título al imponerse en un encuentro parejo y cerrado que se terminó definiendo en el alargue por 26 a 16. Los chaqueños clasificaron al Torneo del Interior «A», mientras que los correntinos jugarán el Torneo del Interior «B».

Para Aranduroga marcó la vuelta una final después de 9 años. El equipo correntino había ganado el primer Regional que se jugó en 1999 y logró su segunda consagración en el 2011 cuando venció a Regatas Resistencia. En el 2013, pero con el formato de Cuadrangular, llegó a la definición donde también estuvieron San Patricio y Regatas el campeón fue Curne.

Al juego decisivo de primera división del Regional 2022 llegaron los dos mejores equipos de la fase regular. Curne terminó en el primer lugar y Aranduroga fue segundo. En las semifinales, que se disputaron hace 15 días, los universitarios superaron a Taraguy y el equipo «cebra» eliminó a Sixty.

Esta fue la tercera derrota en la temporada de Aranduroga ante Curne, ya que en la etapa clasificatoria había perdido las dos veces que enfrentaron. En Corrientes la derrota fue por un ajustado 17 a 15. La victoria chaqueña llegó con un penal que anotó Genaro Carrió. Mientras que en Resistencia, la caída fue abultada: 44 a 7, ya en el primer tiempo el equipo correntino perdía 27 a 0 y no tuvo opciones de dar vuelta el partido.

Sintesís

Curne (8) 23: Juan Gualdoni, Antonio Morales Martegani y Luciano Amato; Mateo Luciano Martegani e Ignacio Biscay; Pablo Bernaola, Juan Bautista Morales Martegani y Álvaro Biscay; Kalim Burlli y Juan Sánchez Castelán; Mateo Rafart Allende, Juan Cruz Palamedi, Matías Ártico, Rodrigo Vera y Ramiro Vera. D.T: Ricardo Hortt.

Ingresaron: Germán Vásquez, Marco Espinoza, Alejandro Luna, Juan Facundo Ficca, Romano Russo, Vicente Lobera, Yasir Burño y Francisco Liotta Hernández.

Aranduroga (3) 16: Gonzalo Ognio, Patricio Santillán y Luciano Báez; Milton Gieco y Francisco Cadenas; Joaquín Vernengo, Lautaro Fey y Matías Gómez Vara; Martín Miranda Gallino y Enzo González; Ignacio Romero Artaza, Isidro Vallejos Balbi, Ernesto Jara López, Alejandro Páparo y Lucas Ceraìn. D.T: Julián Del Villar.

Ingresaron; Germán López Portela, Santiago Morel Alegre, Matías Acevedo, Fabián Rey, Gianlucca Scocco, Juan Cruz Márquez, Emir Saade y Juan Pablo Nemirosvsky

Marcador primer tiempo: 2‘penal de E. González (A); 8‘penal de J. Sánchez Castelán (C); 10’ try de M. Artico (C). S.T. 2’ try de K. Burlli (C); 10’ y 13’ penales de E. González (A); 26’ gol de E. González por try de J. Acevedo (A). Empate en 16. Alargue dos tiempo de 10’ cada uno: 6’ try penal para Curne 23 Aranduroga 16. Segundo alargue no modificó el marcador.

En tanto que en el duelo por la tercera plaza del Regional NEA, en la apertura de la jornada Taraguy logró subir al podio, y por ende lograr la clasificación al repechaje del Torneo del Interior «B», al derrotar con claridad a Sixty de Resistencia por 34 a 19. Así los «cuervos» cerraron su participación en el certamen, donde tuvieron un rendimiento que fue de menor a mayor.

Por su parte este sábado en las instalaciones del club Aranduroga hubieron otras definiciones, donde en la final de la categoría Intermedia Curne se quedó con el título al derrotar en la final a Sixty por 29 a 26, en un encuentro que definió en el alargue. Además Abispones de Castelli (Chaco) vencieron a Ñandubay por un amplio 70 a 10, y fueron campeones del Torneo de Desarrollo de la URNE. Mientras que Caraya se consagró campeón del Regional «C» al derrotar a Uncaus por 10-0 en el tiempo suplementario.

Compartir

Linkedin Print