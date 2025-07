Torneo Regional NEA: el «zorro» perdió en Corrientes

La séptima fecha del Regional del NEA dejó victorias claves y confirmaciones de candidatos.

El pasado fin de semana se disputó la séptima jornada de la Zona Campeonato del Torneo Regional de Clubes del NEA, con partidos intensos y resultados que comienzan a perfilar la recta final de la fase.

En Corrientes, Taraguy debió exigirse al máximo para vencer en casa a CURDA de Paraguay por un ajustado 48-45. El equipo visitante se mostró competitivo y se llevó un valioso punto bonus, mientras que los locales mantuvieron el invicto en un cierre apretado.

En otro duelo en la capital correntina, Aranduroga logró una victoria sólida sobre Aguará por 33-13, sumando punto bonus y afianzándose en los primeros puestos de la Zona A.

La nota dominante de la fecha la dio nuevamente CURNE, que ratificó su condición de tricampeón regional y líder invicto. Esta vez, se impuso con contundencia como visitante frente a San Patricio por 78-5, con una demostración de poderío físico y efectividad ofensiva.

En Resistencia, Regatas aprovechó su localía para superar sin mayores dificultades a CAPRI de Misiones por 56-17. El triunfo con punto bonus lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de su zona.

Finalmente, en un cruce parejo y disputado hasta el final, Sixty logró una importante victoria como visitante frente a San José la capital del Paraguay por 21-17, resultado que lo deja bien posicionado de cara a la próxima jornada.

El torneo sigue mostrando un alto nivel de competencia, con varios equipos en carrera por los puestos de clasificación.

Resultados (7ª fecha): Resultados: Aranduroga 33 – Aguará 13 (5 – 0); Taraguy 48 – Curda 43 (4 – 1); San Patricio 5 – Curne 78 (0 – 5); Regatas 56 – Capri 17 (5 – 0) y San José 17 – Sixty 21 (1 – 4).

La próxima fecha, 8va fecha: 12/7: Capri vs. Aguará, San Patricio vs. Regatas; Curne vs. Curda; Taraguy vs. Sixty y San José vs. Aranduroga.

Posiciones 1ra

Zona A: 1°) Curne 30 2°) Aranduroga 19; 3°) Regatas 15; 4°) Sixty 14; 5°) Capri 1

Zona B: 1°) Taraguy 26; 2°) Curda 15; 3°) San José 14; 4°) San Patricio 8; 5°) Aguará 6.

Intermedia:

Resultados 7ma fecha: Regatas 82 – Capri 0; San Patricio 5 – Curne 99; Aranduroga 78 – Aguará 7; Taraguy 29 – Curda 28.

Posiciones: 1°) Curne 33; 2°) Aranduroga 22; 3°) Taraguy 19; 4°) Sixty 12; 5°) Regatas 14; 6°) San Patricio 5; 7°) Capri 0; 8°) Aguará 0.