Torres: “Vine a dar una mano para revertir la situación”

El bahiense Gonzalo Torres dialogó con Pick&Roll sobre su salida de Instituto y su pronta llegada a La Unión de Formosa

“El corte por lo que pude hablar con Sepo (Ginobili) porque terminamos siendo tres jugadores en la misma posición, Colmenares, Alessio y yo. Por una cuestión obvia no podíamos tener minutos los tres, decidieron hacer mi corte, cambiar y traer un alero que abra más la cancha. El corte vino por ese lado, también sabiendo que esa situación no iba a cambiar. Dejarme en libertad de acción para poder formar parte de otro equipo y volver a tener minutos y más participación”

“La oferta de La Unión había estado desde un principio. Antes que inicie la temporada habían mostrado mucho interés. Por cuestiones de una decisión mía de elegir jugar en Instituto no se dio. Ellos desde el primer momento se mostraron interesados, ni bien se enteraron de mi corte, enseguida se comunicaron tanto con mi representante como conmigo para ver si podíamos hacer factible y si me interesaba ser parte de La Unión de Formosa”.

El ala pivot comentó sobre su experiencia en Instituto y los nuevos objetivos para lo que resta de la temporada.

“La experiencia en estos meses fue muy interesante. Lo disfruté un montón, me tocó estar con un grupo de jugadores que en muy poco tiempo generamos una química de grupo muy copada. Desde ese lado disfruté todo el tiempo. Por ahí más allá que en algunos momentos los resultados no acompañaron o en lo individual no me tocó tener tanta participación”.

“El hecho de que el grupo se haya ensamblado tan bien fuera de la cancha hizo mucho más fácil todo y que no se haga tan cuesta arriba. De hecho cuando se da la noticia del corte, una de las cosas que me hizo más ruido enseguida fue separarme del grupo porque habíamos generado un vínculo muy interesante. Feliz de haber formado parte y haber compartido meses con ellos”.

“Los objetivos con La Unión en un principio son ensamblarme al estilo de juego del equipo. Darle una inyección de energía, que por ahí es un equipo que viene diezmado por el virus, la mayoría no ha podido de los integrantes no ha podido volver a ver a sus familias por la situación en la cual estaba Formosa.

“Tratar en un principio eso y con correr de los entrenamientos y los partidos se verá el objetivo estrictamente basquetbolístico. Estuve hablando un poco con Daniel (Cano) y darle la inyección de energía al equipo, que tiene mucho para dar. La posición en la cual se encuentra hoy no refleja la realidad, así que dar una mano para revertir la situación”.

