Trabajador municipal de Perín habló del recorte del 50% de los sueldos y denunció “manoseos”

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Lisandro Moreno, un empleado municipal de Subteniente Perín se refirió al descuento del 50% que sufrieron en sus haberes; según le informó el presidente de la Comisión de Fomento, Diego Romero se debe a la baja de la coparticipación ante la crisis sanitaria.

“Lo que estamos pasando es algo que nos sorprende porque el Intendente tomó una medida desacertada ya que estamos en una situación crítica y nos recortan los sueldos”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que Romero “nos dijo que sacó un decreto para recortar los sueldos a todos los empleados, además largó a más de 30 contratados”.

Al referirse al Jefe Comunal expuso que “no sé por qué busca pelear con el personal, continuamente genera conflictos. El pueblo lo eligió para que administre la cosa pública y nosotros debemos cumplir con lo que nos mande, jamás nos opusimos a sus órdenes, pero no sé qué busca. Ojalá que en algún momento esto se termine”.

“Ahora estamos en la Justicia, nosotros ya pusimos abogados. Le ganamos un juicio porque nos había despedido sin razón, pero después la Justicia determinó que nos reincorpore; desde hace dos años y nueve meses que esperamos cobrar ese juicio”, dejó en claro Moreno.

Denunció que el conflicto con los trabajadores es “permanente” y que “si no puede con uno va por el otro”.

“Yo no sé hasta dónde se puede aguantar esto, quiero que el Gobierno de la Provincia tome cartas en el asunto, que se terminen estos conflictos y los actos injustos. No sé qué le pasa a este hombre, parece que le encanta pelear, eso lo hace feliz. Echa a la gente y luego la vuelve a llamar, se prevalece porque sabe que hay necesidades y no hay trabajo en Perín”, lanzó indignado.

Al ser consultado por el pago a los empleados explicó: “a los jornalizados les paga muy poco y después les corta el sueldo, les paga la mitad, también les paga por servicio, pero en la Anses figuran como contratados”.

“Él tiene más de 200 empleados, los de planta permanente somos 70 -que quedamos del anterior gobierno-. No puso a nadie en planta porque de esa manera hace lo quiere, los larga cuando le da la gana y luego los llama como si nada”, aseveró molesto Moreno.

“El manoseo es permanente, este Intendente ya tiene muchísimos juicios y todos perdidos. Estamos cansados, cuando habla en los medios de comunicación pinta como que todo está bien, pero es mentira”, cerró diciendo el empleado municipal.