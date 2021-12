Trabajadores de Crucero del Sur anunciaron paro por incumplimiento salarial

Compartir

Ayer por la tarde trabajadores de la empresa de transporte urbano Crucero del Sur, nucleados en los gremios UTA y UCRA, anunciaron que a partir de las 00 horas de este viernes iniciarán un paro total en el servicio por incumplimiento salarial y atraso en el pago de dinero que la compañía viene arrastrando desde meses y por la cual no se pudo llegar a ningún acuerdo.

En ese sentido, Diego Mendoza, secretario general de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la medida de fuerza que iniciará a la medianoche. “Estuvimos esperando desde el miércoles pero no tuvimos respuesta, hicimos un llamado con el gerente a ver si íbamos a tener una novedad de lo que se le está debiendo a los compañeros y no me supo dar explicaciones, se escudan en los subsidios nacionales, en los provinciales pero la cuestión es que el trabajador siempre queda como rehén en esto, hace dos meses venimos esperando, necesitamos que la empresa haga un aporte de un bono de 17 mil pesos que está debiendo más una diferencia de sueldo”, expresó Mendoza.

“Tendremos que sentarnos a dialogar para ver cómo seguimos en este mes ya que tenemos un acuerdo no remunerativo de 27 mil pesos, un aumento de sueldo a partir de diciembre del 11,11% y el aguinaldo, es una tonelada de plata lo que se le debe a los compañeros y necesitamos que la empresa empiece a pagar”, señaló.

“Todo se encimó esperando los fondos de nación y hoy por hoy seguimos en la misma, la paciencia del gremio dijo basta, como no han depositado ya decidimos no salir a trabajar”, aseveró.

Reconoció que “no es buena la medida de fuerza, perjudicamos a los usuarios pero nosotros estamos en pos de la defensa de nuestros compañeros de trabajo y debemos velar por eso, que reciban por lo menos estos dos ítems que están muy atrasados y sentarnos a armar un cronograma de pago de cómo quedaría el mes de diciembre”.

Reiteró que “lo que reclamamos para nuestros compañeros es un bono de 17 mil pesos que la empresa está debiendo hace bastante tiempo, una diferencia de sueldo que ronda entre 10 mil pesos y que podríamos llegar a destrabar si se paga pero no tenemos noticias, la semana que viene se suman más ítems de 27 mil pesos más un aumento de sueldo del 11,11% más el aguinaldo, se hizo un cuello de botella, se atoraron las deudas y por eso estamos en esta situación”.

Mendoza aseguró que los reclamos vienen desde hace tiempo, para evitar tomar una medida de fuerza, pero ante la falta de respuestas y el silencio de la compañía, no tuvieron más opción. “Venimos pensando en el usuario o sino teníamos que hacer paro todos los meses, entendiendo la situación se fue arrastrando la deuda en el tiempo, hace poco recién se empezó a dar una mínima normalidad, en ese sentido se ha generado deuda y siendo contemplativos, lo único que no se negocia es el sueldo, pero en esta ocasión se ha estirado demasiado”, manifestó.

José Olmedo

Asimismo, el Director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad lamentó que los trabajadores hayan decidido hacer una medida de fuerza, teniendo en cuenta el gran daño que eso genera en los miles de usuarios.

“Se encargaron de pasear por todos los medios de prensa comunicando esta situación y emplazando a la patronal a que deposite un dinero en las cuentas de los trabajadores”, expresó sobre el paro anunciado ayer.

Dijo que como Comuna buscarán asegurar que se brinde el servicio de emergencia. “Lo vamos a hacer como ya ha acontecido en otras oportunidades, estamos convencidos de que el transporte de pasajeros en la ciudad de Formosa debe contar con el servicio de emergencia para que los vecinos y vecinas que son en realidad los rehenes de esta situación entre el trabajador y el patrón no se vean perjudicados, los usuarios quedan en el medio siendo el jamón del sándwich, más allá de esa situación el municipio capitalino está en condiciones de salir a responder y a garantizar este servicio que es de carácter público. Con el tema de la ordenanza, cuando presentamos en sociedad algunas medidas tendientes al desembarco de este nuevo esquema de transporte y no esperar como hasta ahora, fue coincidencia por la sencilla razón de que están contraste con algún dinero que le debe la patronal y el trabajador quiere percibir, se acercan las fiestas y necesitan la garantía de que van a percibir determinado dinero que es el que necesita todo trabajador por haber realizado su tarea”.

Al ser consultado sobre si recurrirían a la Subsecretaría de Trabajo en el caso de que se agrave el conflicto, Olmedo explicó que “la Municipalidad de la ciudad de Formosa no es parte en la problemática entre el trabajador y la patronal, el que debe acudir en todo caso y pedir la conciliación obligatoria o algún tipo de medida es la patronal. Lo que vamos a hacer como municipio es que se brinde el servicio en la ciudad y si no acudiremos a la justicia para que sea la que obligue al cumnplimiento cabal de esta situacion y sancionar por el incumplimiento de la firma de un contrato que trae un sinnúmero de obligaciones”.

Para finalizar, manifestó que de acuerdo a cómo se viva la jornada, se tomarán medidas. “Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla esta situación del paro, si se da un bloqueo al portón de la empresa, si no existe bloqueo y los muchachos están solo en la empresa haciendo retención de servicio o hay algún otro tipo de medida de fuerza que tomar en cuanto a esta situación. Acá sucede algo sencillo, los trabajadores reclaman dinero, el dinero no está y se genera este tipo de inconvenientes, el que queda sin el servicio es el vecino y la vecina de Formosa que está de rehén en esta situación”, lamentó.

