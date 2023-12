Trabajadores de Crucero del Sur anunciaron un nuevo paro

A través de un comunicado la UTA y UCRA informaron que desde las 00 arrancará una medida de fuerza donde no se prestará servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, ya que la empresa Crucero del Sur asegura no tener los fondos para pagar los salarios de los trabajadores.

“Ponemos en conocimiento a los compañeros, la prensa y la opinión pública en general que la empresa Crucero del Sur se encuentra incumpliendo con el pago del sueldo correspondiente al mes de noviembre, por tal motivo iniciaremos una medida de fuerza para el día jueves 7/12/23. La modalidad de la misma será por tiempo indeterminado”, informó UTA.

Mientras que desde UCRA señalaron: “la empresa manifiesta no contar con los fondos para el pago de los sueldos y tampoco con las compensaciones provinciales y nacionales, ante dicha cuestión no nos queda otro camino que tomar acciones gremiales”.

Al ser consultados sobre el “servicio de emergencia” indicaron desde este gremio que “nuestra postura es no arriesgar la integridad física de los trabajadores, hemos tenido casos de agresiones físicas y rotura de la unidad por el descontento de los pasajeros”, pero “esto sería a voluntad de los compañeros”