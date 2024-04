Trabajadores de Enacom se convocarán frente a la Delegación en Formosa

El miércoles, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), organismo encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país, dispuso el cierre de todas sus delegaciones provinciales a partir del próximo lunes 1 de abril. En Formosa, son seis las personas que podrían quedar sin su fuente de trabajo, por lo cual hoy se presentarán a su lugar de empleo que desde que se conoció la Resolución está fuertemente custodiada por personal de la Policía Federal. “No somos ñoquis, somos empleados que trabajamos todos los días”, indicaron los empleados.

Diego Benítez, empleado de ENACOM Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO. Al ser por la notificación de su situación respondió que “por el momento la notificación que nosotros tenemos es lo que salió en los medios y en todos lados que es donde está la Resolución que indica que se cierran todas las delegaciones del país, en total son 28, todavía no nos llegó otra información creemos que es porque esto salió el miércoles pasado a última hora. Estamos esperando a ver qué pasa cuando nos presentemos en la oficina”.

Seguidamente Benítez comentó que son seis “trabajadores y trabajadores que cumplimos nuestra labor de 8 a 16 horas”.

Al hablar de su función habitual en la oficina de ENACOM recordó que el organismo se creó en el año 2015 donde “se fusiona la AFCA Y la CNC” y que “lo que hacemos es controlar el espectro radioeléctrico, todo lo que tenga que ver con radios, licencias de las mismas, trabajamos como ente regulador de los reclamos de servicios de comunicación ya sea de internet, de cable y telefonía, Nos encargamos del control de que el servicio funcione, actuamos en defensa del usuario. Nuestro trabajo quizás no está a la vista, pero se hace”.

“Nosotros estamos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, todos somos empleados con más de 10 años de antigüedad”, acotó.

Por otro lado, Benítez agregó que si bien el organismo se encuentra custodiado por la Policía Federal desde el miércoles a la tarde “nosotros nos tenemos que presentar a trabajar porque todavía no tenemos algún tipo de comunicación fehaciente que diga que no somos empleados del organismo, así que deberíamos estar ahí porque aún seguimos siendo empleados, más allá de la Resolución que indica que se van a cerrar las delegaciones del país”.

Por otro lado, el hombre lamentó que “dejan a dos personas, es decir, una guardia mínima, para que hagan un inventario y luego los despiden. Es una locura total, muy cruel”.

“Nosotros somos trabajadores, no somos ñoquis, quizás muchas personas desconocen nuestro trabajo, trabajamos en silencio; hay que tener en cuenta que con esto las personas están perdiendo derechos, porque si la oficina del ENACOM no está en el territorio no van a tener un lugar a donde reclamar, asesorase, la gente de radio no tendrá lugar a donde ir para hacer sus papeles, a recibir asesoramiento que siempre se les brinda”, continuó diciendo.

Finalmente contó el trabajador que “lo que hicimos fue convocar a las personas que tengan la posibilidad de apoyarnos. Nos vamos a presentar a las 8 de la mañana en nuestra delegación, Maipú 432, y vamos a pelear por nuestra fuente laboral. No somos ñoquis, somos empleados que trabajamos todos los días, estamos en la espera de ver qué pasa con todo esto”.