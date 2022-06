Trabajadores de farmacias protestan en reclamo de recategorización y pago de las horas extras

Compartir

Trabajadores de la Red de Farmacias Farmalife llevan adelante una protesta en reclamo de recategorización, pago por el título y de horas extras. Se trata de una manifestación “ruidosa” que no bloquea el acceso a los locales que integran dicha red.

Darío Melian, secretario general de la Asociación Formoseña de Trabajadores de Farmacias, dijo al Grupo de Medios que “nos estamos manifestando en contra de esta empresa porque hay alrededor de 25 trabajadores que deben ser recategorizados, les tienen que pagar por el título de Técnico en Gestión de Farmacias, título secundario y las horas extras. Como la empresa no cumple nos vemos en la obligación de protestar”.

“Esta situación ya la venimos discutiendo y dialogando con la empresa desde hace nueve meses atrás, pero como no tenemos respuestas concretas en cuanto a la situación de los trabajadores es que nos manifestamos de esta manera”, aseveró.

Reconoció además el sindicalista que la diferencia entre los sueldos del personal es “enorme” y que “lo único que buscamos desde el sindicato es que estén mejor”.

“Es una protesta ruidosa y vamos a quedarnos hasta que desde la Subsecretaría de Trabajo nos convoque a una audiencia”, dejó en claro Melian.

