Trabajadores de Godoy advirtieron que “la única forma en que empecemos a trabajar es que se pongan al día con los sueldos”

Luego de que el gobierno provincial anunciara el regreso a la actividad de las empresas de ómnibus y minibuses, los trabajadores de Godoy, una de las compañías más importantes que pertenece al grupo Flecha Bus, advirtieron que la única forma en que vuelvan a trabajar es con el pago de los sueldos adeudados que no perciben desde el mes de marzo, ya que solo recibieron el ATP mensualmente

En ese sentido, Diego Figueroa, delegado de los empleados de Godoy, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación que atraviesan.

“Recibimos el jueves la noticia del regreso del servicio y nos puso un poco contentos porque vamos a trabajar, pero seguimos en la misma cuestión, de nuevo la empresa no nos convocó, no nos dijo nada, no hay respuestas de parte de la empresa, aparte sabemos muy bien las condiciones en las que están los coches, tampoco han implementado ninguna clase de protocolo a los coches que nunca entraron al taller”, explicó.

“Los gerentes no están en Formosa, tampoco sabemos si van a venir o no. Esperamos una convocatoria, creemos que nos van a llamar, que por lo menos nos van a comunicar algo, también está la deuda que tienen con nosotros, mirando se dificulta el volver a trabajar”, aseguró.

De la misma forma Figueroa manifestó que “tenemos incertidumbre porque no vienen, tampoco nos avisaron que empezamos a operar, que vayamos al taller, tenemos una deuda muy grande, no sé si vamos a empezar, aparte está el estado de los coches, ya veníamos con eso desde hace un tiempo atrás y no se le ha hecho nada a ningún vehículo, si tienen deuda con nosotros no podemos empezar a trabajar en estas condiciones”.

“La única forma en que empecemos a trabajar es que pongan al día con nosotros, porque la pasamos muy mal, tenemos deuda la mayoría del personal por culpa de que la empresa no se puso al día con nosotros, tienen que resolver todo esto para arrancar, tenemos que tener la seguridad de poder salir a brindar un buen servicio y no la tenemos por el estado de los coches que desde hace 7 meses están parados, ni siquiera se instaló un protocolo dentro del colectivo para que puedan salir a trabajar sin ningún problema”.

“De parte de la empresa no tenemos ninguna novedad, el jueves hablamos con un gerente, le preguntamos si se empezaba a trabajar y no nos dijo nada, no nos dio ninguna respuesta”, lamentó Figueroa.