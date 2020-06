Trabajadores de Godoy continúan a la espera de percibir sus sueldos

Compartir

Diego Mendoza, delegado de la UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ayer los trabajadores de la empresa Godoy continuaban aguardando que les depositen la mitad del sueldo correspondiente al ATP, ayuda nacional con la que la empresa fue beneficiada pero aún no se liquida, generando gran desesperación en los trabajadores.

“Hay una pequeña esperanza según nos manifestó el gerente de la empresa Godoy, estamos todavía a la espera de eso, lo cierto es que el dinero no está depositado en la cuenta de los compañeros, estimo que podríamos llegar a pensar ya que es el segundo ATP que podría llegar a estar y que figure, estamos a la espera de ese dinero, pero hasta ahora los compañeros no tienen la plata en la mano”, dijo.

“Lo que la empresa manifiesta es que los montos ya comenzarían a visualizarse, pero lo cierto es que nosotros seguimos sin tener la plata, esperamos novedades todo el tiempo, mirarnos todo el tiempo en la aplicación que tenemos en el celular a ver si la plata está pero no es así. Hay empresas que ya están próximas a cobrar el segundo ATP y nosotros todavía seguimos a la espera del primero”, lamentó.

Respecto a si en caso de seguir sin respuestas irían a la Subsecretaría de Trabajo, explicó que “hicimos todo lo que corresponde, ya haríamos el reclamo ahí si no parece este dinero pero tampoco es la solución porque los directivos de la empresa no están, es esperar que salga el ATP y ver de qué manera se puede agilizar esto, ya hemos hablado por todos lados, incluso con funcionarios para ver si nos pueden ayudar a destrabar y estamos a la espera de eso”, indicó.

En cuanto a si tienen novedades sobre qué ocurrirá con el medio aguinaldo, Mendoza explicó que “lo que estaba escuchando en los medios nacionales es que se podría llegar a pagar parte del aguinaldo con el ATP, no tengo información certera de cómo sería abonado”.

Para finalizar se refirió a la situación en la empresa Crucero del Sur, encargada del transporte urbano en la ciudad. “Hemos tenido una reunión con directivos de la empresa y los delegados, se estima que para el día viernes podrían estar depositados los sueldos, esperemos que esta empresa por lo menos pueda cumplir, mientras seguimos con problemas con Godoy porque Puerto Tirol ha pagado el ATP y en el caso puntual de Godoy es el problema”, culminó.