Trabajadores de Godoy cortaron la avenida Kirchner para reclamar pago de sueldos

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en horas de la mañana, trabajadores de Godoy cortaron la avenida Néstor Kirchner, frente a la empresa, para reclamar el pago de salarios adeudados. La protesta se llevó adelante de 7 a 9 horas.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza -secretario general de la UTA Formosa- dijo que la medida de fuerza fue adoptada en asamblea ya que la empresa no cumple con el pago de los haberes adeudados desde hace meses.

“Temprano realizamos una asamblea donde se determinó empezar el corte a las 7 de la mañana hasta las 9, en virtud de que la semana pasada parecía que iba a haber una negociación o un acercamiento entre los empresarios y la Provincia, entendemos que fue así, pero para nosotros no salió ningún tipo de respuesta”, contextualizó.

Seguidamente aseveró que la situación genera “incertidumbre” y “bronca” porque “pasó una semana más y nosotros seguimos en la misma situación y queremos que determinen una solución”.

Asimismo, al hacer referencia de que están a poco de cumplir un año del párate por la pandemia, Mendoza expuso que “desde el 20 de marzo del año pasado estamos en esta situación, es demasiado, y necesitamos imperiosamente que el empresario pague la deuda que tiene con los empleados que es mucha, aproximadamente $150.000 por trabajador, y lo otro que nos angurria es la incertidumbre porque no sabemos si vamos a seguir trabajando”.

Por otro lado, consultado si es que hasta el momento los trabajadores cobraron “algo” respondió que “lo último que agarramos de plata fue $8.000 que fue la semana pasada, lo cual dijeron que fue de gentileza, como una burla por parte de la empresa”.

“Lo que necesitamos es que alguien venga a dar una solución definitiva a este tema, que nos den una propuesta razonable para los compañeros, y después que nos saquen de la incertidumbre si vamos a seguir trabajando o no”, cerró diciendo el gremialista.

Compartir

Linkedin Print