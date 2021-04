Trabajadores de Godoy interceptaron a una trafic y evitaron que suba y traslade pasajeros

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, sobre la avenida Gutnisky en la Terminal de Ómnibus, trabajadores de la empresa Godoy retuvieron a una trafic que iba a trasladar unos 20 pasajeros hacia Mansilla. Los empleados de la empresa, que desde hace más de un año exigen poder trabajar, llamaron al director de Transporte, Pablo Córdoba, quien a su vez dio aviso a la Policía que arribó al lugar, teniendo en cuenta que el transporte provincial está prohibido.

En ese sentido, uno de los delegados de los trabajadores de Godoy habló sobre lo ocurrido.

“Tomamos conocimiento de que se acercaba una trafic a la terminal para levantar pasajeros de diferentes empresas y decidimos retenerlo, llamamos a Pablo Córdo que avisó a la Policía porque sabemos que está prohibida la circulación del transporte en la provincia y estaban trabajando como si nada, creemos que es una burla para todos los empleados de la empresa Godoy y Puerto Tirol ya que nosotros no podemos trabajar y esta empresa sí lo hace como si nada”, aseveró.

“Ellos venían a levantar pasajeros con boletos de diferentes empresas y se dirigía hacia Resistencia- Chaco porque la gente tiene boletos a Córdoba y Buenos Aires, hemos visto por eso lo decimos y esperemos que hagan algo al respecto, que salgamos todos a trabajar o que no salga nadie directamente”, solicitó.

Asimismo Figueroa contó que al momento de interceptar el vehículo, “todavía no había subido nadie, pero los pasajeros tenían los boletos, estaban listos para subir, eran unas 20 personas aproximadamente”.

“El transporte no está habilitado y creemos que esto es una burla para todos los empleados que llevamos más de un año parados y encima ni siquiera el sueldo de parte de la empresa ni un subsidio ni nada, es caótica la situación y no les vamos a permitir continuar cada vez que suceda”, aseveró.

“La Policía vino a comunicarle al del minibús que está prohibida la circulación y al parecer van a secuestrar la unidad, Córdoba nos dijo que iba a llamar a la Policía y así lo hizo”, explicó.

Pasajero

De la misma forma un pasajero que aguardaba tomar el móvil salir de la provincia, expresó que “quiero viajar a Buenos Aires, tengo entendido que la gente de la UTA no le permite trabajar al minibús. Cuando llegó la trafic vino la gente de la UTA y no le permitieron que suba la gente”, relató.

“Los de la trafic llamaron a Resistencia para que vengan a buscar los pasajeros, al parecer la trafic va a quedar secuestrada”, explicó.

Otra mujer que se encontraba en el lugar despidiendo a un familiar, lamentó lo ocurrido y pidió soluciones, teniendo en cuenta que es un problema que excede a los pasajeros.

“Mi hijo tiene que viajar con mi nieta, tiene pasaje para Buenos Aires a las 19 horas desde Chaco a Buenos Aires, desde un sindicato impidieron la salida de la combi, vino la Policía para proceder pero al final terminan discutiendo entre ellos, no están de acuerdo en algo y no nos dan respuestas a nosotros, estamos a la deriva y mi hijo tiene que llegar a Resistencia para hoy sí o sí, el colectivo llegado el horario sale”, dijo preocupada.

Contó además que por el viaje desde la ciudad de Formosa hacia Mansilla “mi hijo pagó 3500 pesos y también pagó pasaje una menor de un añito, no es un viaje de placer sino que por necesidad, entendemos el reclamo de todos, pero este no es el lugar, deben ir donde están los ministros y plantear ahí su situación, esto es algo que nosotros no vamos a solucionar”.

Compartir

Linkedin Print