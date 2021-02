Trabajadores de NEO GAME

Compartir

Trabajadores de casinos NeoGame se manifestaron esta mañana en la Plaza San Martín para continuar su reclamo por el atraso en el pago de los sueldos. Por enero solo recibieron un 25% de sus sueldos y el restante 50% lo recibirán en dos veces, algo con lo que no están de acuerdo y que según manifestaron, es el método de pago que arregló el sindicato.

Ariel, uno de los trabajadores expresó que “se supone que habían arreglado con el sindicato que legalmente nos representa como trabajadores, peor hoy por hoy no nos sentimos representamos por dicho sindicato, ellos de su lado están haciendo lo que creen correcto y nosotros de este lado lo que creemos correcto, la empresa está cumpliendo de la forma en que ellos arreglaron pero a nosotros no nos conforma, tenemos deudas y cosas impagas que no se pueden cumplir”.

“Hay muchas situaciones donde están venciendo los alquileres y como se está arreglando con el pago no estamos pudiendo cumplir, con el 25% acordado y el otro en partes, lo que resta está en veremos, eso lo está arreglando el sindicato, es lo que hoy nos toca”, lamentó.

