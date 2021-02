Trabajadores de NeoGame volvieron a reclamar por el pago de la totalidad de sus sueldos

Compartir

Ayer por la mañana, trabajadores de casinos NeoGame volvieron a realizar una protesta en la ciudad y esta vez se concentraron en la Plaza San Martín desde donde marcharon hacia el Mástil Municipal para reclamar el pago de la totalidad de sus sueldos que este último mes la empresa les viene abonando en cuotas según un acuerdo que realizó el sindicato, algo con lo que no están de acuerdo. Hasta el momento solo recibieron un 50% de sus salarios.

En ese sentido Ariel, uno de los trabajadores expresó que “el miércoles depositaron otro 25% de lo que se supone habían arreglado con el sindicato que legalmente nos representa como trabajadores hoy por hoy y no nos sentimos respaldados ni representados por dicho sindicato más allá de que legalmente es nuestro representante, ellos de su lado están haciendo lo que creen correcto, nosotros por nuestro lado lo que creemos correcto”, explicó.

“La empresa está cumpliendo de la forma en que ellos arreglaron pero a nosotros no nos conforma, tenemos deudas y cosas impagas que no se pueden cumplir. Hay muchas situaciones donde están venciendo los alquileres y con lo que se está depositando a cuentagotas que es lo que se arregló, no se está pudiendo cumplir, o se paga el alquiler y no se come o se come y no se paga el alquiler”, aseveró.

Asimismo contó que “llevan pagando el 50% del neto a cobrar, el resto está en veremos, Eso lo arregla el gremio que es nuestro representante legal, es lo que hoy nos toca”.

“La consiga de nuestra movilización es que queremos cobrar, queremos saber qué va a pasar con nuestra fuente laboral y queremos saber la continuidad del mes que viene porque todavía no vamos a abrir según como viene la mano porque la promesa de apertura está, el gobierno se comprometió pero todavía no autoriza a la empresa a hacer la apertura”, explicó.

Para finalizar detalló que tras el inicio del diálogo con el gobierno para la reapertura de los casinos “hay compañeros que están trabajando en la limpieza y el mantenimiento, hay personal que ya está trabajando, pero no tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser la totalidad de los empleados”.

