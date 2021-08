Compartir

Linkedin Print

Es una pena por lo que tienen que pasar los trabajadores de la salud que no dan abasto y no paran desde el comienzo de la pandemia, todo para que la gente no se cuide y ahora incluso no se quiera vacunar. La ignorancia no tiene límites y lamentablemente nos pasará factura con más contagiados y más muertes.

Compartir

Linkedin Print