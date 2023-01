El paro iniciado la semana pasada por mejoras laborales continuará por tiempo indeterminado y aguardan que la Subsecretaría de Trabajo llame a una audiencia. «Tenemos reclamos hace más de 4 años y la empresa hace oídos sordos», manifestó Nicolás Barrientos, delegado de los trabajadores, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros veníamos teniendo reuniones en el Ministerio de Trabajo por paritarias y a su vez también venimos reclamando por seguridad e higiene, tenemos reclamos hace más de 4 años y la empresa hace oídos sordos. Hace 15 días, más o menos, tuvimos un compañero que se quemó y que por suerte no se le fue el líquido a los ojos porque podía quedar ciego, y es lo que le venimos pidiendo a la empresa, que tome consciencia de la situación», agregó Barrientos.

El paro se determinó en una asamblea que se realizó en las instalaciones de la empresa y contó con el acompañamiento del 100% de los trabajadores, quienes se encuentran en el acceso a la planta hasta en tanto se destrabe el conflicto que tiene varios puntos, el salarial es uno de los principales.

«Un trabajador que recién ingresa tiene un sueldo de indigente y un compañero de 30 años con la categoría más alta no supera los 120 mil pesos. Lo que esperamos es que la categoría más baja se aproxime a los 150 mil pesos», explicó en este sentido el delegado.

Según detallaron desde el acampe, el sueldo no está compuesto por ningún adicional y por presentismo y producción solo perciben $100. Además, indicaron que el 90% de los ingresos de la firma estarían dolarizados, por lo que existen condiciones para mejorar los salarios.

«El trabajador taninero ya no puede más con esta situación. Queremos decirles a los directivos de UNITÁN que tomen conciencia y piensen con el corazón, les pedimos que se pongan en el lugar del trabajador y nos digan cómo hacemos para vivir con un sueldo de 60 mil pesos teniendo que alquilar, cuando en esta empresa el 90% de sus ganancias son en dólares», expresó Barrientos.

A casi una semana del conflicto, el gremio que nuclea a los trabajadores solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y aguardan que se dicte una audiencia ya que aún no recibieron ninguna respuesta por parte de la empresa.

«Presentamos una nota pidiendo una audiencia para tratar de solucionar este problema, la Subsecretaría quedó en comunicarse y notificar si se realiza la audiencia hoy o mañana. Tenemos denuncias presentadas por precarización laboral y seguridad e higiene y la huelga es por tiempo indefinido hasta lograr equiparar nuestro sueldo con la realidad», completó Barrientos.

