Trabajadores de UNITAN siguen de paro tras un accidente laboral, un obrero sufrió quemaduras

Los puntos que reclaman los trabajadores son varios, pero un accidente laboral en el que un obrero sufrió quemaduras por una explosión, impulsó la decisión de suspender actividades por tiempo indeterminado. «Estamos esperando alguna respuesta favorable de la empresa, pero no recibimos ningún llamado», manifestó Nicolás Barrientos, delegado del Sindicato de Trabajadores de Tanino, al Grupo de Medios TVO.

«La huelga es por las paritarias, cuestiones salariales y por seguridad, higiene y salubridad. Venimos reclamando hace 4 años cuestiones de seguridad e higiene y vemos que la empresa no toma con seriedad nuestro reclamo. Tuvimos varios compañeros accidentados, es más, la semana pasada advertimos sobre una situación de un sector, la empresa hizo oídos sordos como siempre y tuvimos un compañero quemado», agregó Barrientos.

Este último accidente que tuvo lugar la semana pasada dentro de la fábrica es el que llevó a los trabajadores a realizar una asamblea en la que se decidió una huelga general que inició el día martes y se extenderá por tiempo indeterminado.

«Gracias a dios que el compañero no quedó ciego porque se fue a otra parte del cuerpo el agua hirviendo con el que se trabaja. Esa es la cuestión que nosotros reclamamos hace 4 años y no encontramos ninguna respuesta», precisó el delegado gremial.

Sumado al reclamo por mayor seguridad e higiene en las instalaciones, durante los últimos meses del año pasado los trabajadores también reclaman mejoras salariales y paritarias ante el Ministerio de Trabajo de Nacional, aunque sin mayores avances.

«A nivel salarial, un trabajador que recién inicia con la segunda categoría cobra 70 mil pesos en bolsillo, o sea que tiene un sueldo de indigente. Nosotros venimos negociando desde octubre con la empresa por cuestiones salariales y no encontramos ninguna respuesta, ellos nunca se sientan a negociar, quieren imponer lo que ellos quieren y no es así», mencionó Barrientos.

La decisión adoptada cuenta con el acompañamiento del 100% del personal, según indicó el gremialista y la huelga se instaló frente a la puerta de ingreso a la fábrica por donde únicamente puede ingresar personal jerárquico.

«Nosotros en noviembre empezamos a tener las audiencias, se dictó la conciliación, la respetamos, agotamos todas las instancias legales y como no llegamos a ningún acuerdo se hizo una asamblea el día lunes y el 100% de los compañeros decidieron hacer la huelga. Estamos esperando alguna respuesta favorable de la empresa, pero no recibimos ningún llamado. La huelga va a ser hasta que tengamos una respuesta concreta y favorable por parte de la empresa, no podemos seguir más así, no podemos exponernos a más accidentes», concluyó.

Relacionado