Trabajadores del Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé reclaman por salarios adeudados

Los empleados del Honorable Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé se encuentran en una situación de conflicto salarial, luego de que la institución no pudiera hacer frente al pago del sueldo anual complementario (aguinaldo) y, más recientemente, a los salarios de sus trabajadores.







La causa principal de esta crisis financiera, según el delegado de los trabajadores, Julio Romero, es la baja constante en los ingresos por coparticipación que recibe el organismo desde principios de año.



En una entrevista exclusiva para el programa radial Exprés en Radio FM VLU 88.5, Romero detalló la difícil situación que atraviesan los empleados municipales. Explicó que, a pesar de haber incorporado un aumento del 45% al salario en un principio, el Consejo Deliberante se vio obligado a usar fondos que tenía reservados para el aguinaldo para cubrir esta suba. «Llegado el momento de pagar el aguinaldo, la coparticipación volvía a bajar… el Consejo no contaba con esa plata», afirmó.



Deuda y Diálogo con las Autoridades



La situación se agravó en julio, cuando la baja de coparticipación se acentuó. Romero informó que el personal solo pudo cobrar el 55% de sus haberes mensuales. «Ya no se pudo cumplir ni siquiera con el haber del personal, que cobró el 55%. O sea, tenemos deducción de los haberes mensuales y la deuda todavía de el sueldo anual complementario que quedó pendiente», resumió el delegado.



Ante este panorama, los trabajadores del Concejo Deliberante realizaron las gestiones pertinentes para buscar una solución. Según Romero, se enviaron notas al intendente, quien es su «referente político», solicitando ayuda financiera. A esto le siguió una reunión la semana pasada, en la que estuvieron presentes concejales, el intendente y el personal afectado. En este encuentro, el intendente se comprometió a viajar a Formosa para buscar una solución al problema.



Reclamo a «Brazo Caído»



En respuesta a esta crisis, los empleados del Concejo Deliberante han optado por una medida de fuerza: un reclamo a «brazo caído». Romero explicó que el personal asiste a sus puestos de trabajo, pero no realiza sus actividades cotidianas. A pesar de la promesa del intendente de buscar una solución, los trabajadores decidieron mantener la medida hasta obtener una respuesta concreta.



«Después de la reunión del día viernes, con la promesa del intendente de ir a Formosa a ver si hay respuestas, decidieron el personal continuar con esta medida hasta tanto se tenga algo concreto de alguna respuesta», explicó el delegado sindical.



La comunidad y los trabajadores de Misión Tacaaglé permanecen a la expectativa de una pronta resolución, ya que las necesidades económicas de los empleados no pueden esperar.